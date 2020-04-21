КОРОНАлук: Эштон Кутчер в респираторе, Кортни Кокс в перчатках

Вирус вирусом, но в женщине, как говорила Верочка из «Служебного романа», всегда должна быть загадка! В голливудской звезде — тем более. Даже в трудные времена, когда лицо приходится прятать под маской, чтобы не подцепить заразу, знаменитые персоны Голливуда делают это изящно и стильно. Фотоподборка «КП» посвящена умению актеров маскироваться во всех смыслах этого слова.

Эштон Кутчер

Звезда «Эффекта бабочки» и «Джобса» Эштон Кутчер налегке отправился за обедом для себя и жены Милы Кунис. Маска и перчатки должны оберегать актера от заразы.

Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс, кажется, пересмотрела все документальные кадры про заражение, больницы и пандемию и решила одеться так, будто собралась на экскурсию в местную Коммунарку. Защитный экран, перчатки, полностью закрытое от взаимодействия с внешним миром тело. Береженого Бог бережет!

Шайа ЛаБаф

Шайа Лабаф из «Трансформеров» решил позаботиться о своем щеночке и пошел с ним в зоомагазин. О мерах защиты актер не забыл.

Бен Аффлек

Обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек с детьми Вайолетт, Серафиной и Сэмюэлем отправляется за пончиками лишь в облегченной медицинской маске.

Джессика Альба

А вот звезда «Фантастической четверки» Джессика Альба с дочкой Хэйвен на прогулку в Лос-Анджелесе надела настоящий респиратор. Правда, девочка защищена чуть слабее — зато красиво!

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