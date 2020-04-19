2020-04-19T17:27:03+03:00
Спорт

Коронавирус спровоцировал рекордный призовой фонд для шахматного турнира в Интернете

Победитель получит 70 тысяч долларов
Сергей КИРИЛЛОВ
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Такого еще не бывало. Не выходя из квартиры, шахматист может выиграть 70 тысяч долларов! А всего призовой фонд первого такого крупного он-лайн турнира составляет 250 тысяч.

Соревнования по удаленке организовал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Кроме самого короля за свои домашние шахматные доски уселись еще семь гроссмейстеров. Причем, пятеро из них занимают пять первых мест в мировом рейтинге: Карлсен (1), Фабиано Каруана (США, 2), Дин Лижэнь (Китай, 3), Ян Непомнящий (Россия, 4) и Максим Вашье-Лаграв (Франция. 5). Им компанию составили американец Хикара Накамура, голландец Аниш Гири и восходящая звезда, 16-летний иранец Алирезу Фируджу. Правда, Фируджу живет в Париже и выступает под нейтральным флагом ФИДЕ… Но сейчас не так важно, кто откуда и за кого играет. Главное, чтобы у каждого была постоянно закреплена видеокамера, которая бы показывала, что шахматист не мухлюет и не обращается за подсказками к компьютеру.

Magnus Carlsen Invitational проходит очень динамично и за ним можно следить как на разных ресурсах в интернете, так и на канале «Матч Игра». Правила приближены к быстрым шахматам. Каждому участнику дается по 15 минут, плюс по 10 секунд добавляется после каждого сыгранного хода.

Многие комментаторы надеются, что такой формат даст новый толчок к развитию этой игры. При этом многократный чемпион мира Анатолий Карпов считает, что претендентские матчи и матчи за шахматную корону все равно так разыгрывать нельзя.

- Шахматы включают в себя не только борьбу идей на доске, но и психологию. Понятно, что шахматисты оценивают ситуацию, где-то рискуют, где-то не рискуют. Виртуально эта часть вообще выпадает. Это уже другие шахматы и другие титулы, - говорит Анатолий Карпов.

Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Виртуальный турнир будет проходить до 3 мая и будет состоять из двух кругов, полуфинала и финала.

КСТАТИ

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен начал с победы онлайн-турнир своего имени - Magnus Carlsen Invitational. В матче первого тура Карлсен обыграл Хикару Накамуру со счётом 3:2.

По итогам четырёх партий была зафиксирована ничья — 2:2, в армагеддоне победу одержал Карлсен. В другом матче первого игрового дня Динь Лижэнь победил Алирезу Фируджу — 2,5:1,5.

По итогам первого дня Динь Лижэнь набрал 3 очка, Карлсен — 2, Накамура — 1, Фируджа — 0.

19 апреля россиянин Ян Непомнящий играет с Фабиано Каруаной, Максим Вашье-Лаграв — с Анишем Гири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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