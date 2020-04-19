В Лондоне во время карантина вычислили котов, живущих на несколько домов
Эпидемия коронавируса заставляет применять смекалку не только людей, но и кошек. В Лондоне жители одного из районов обнаружили, что некоторые коты приходят ужинать по вечерам сразу в несколько домов, пишет британское издание The i Paper.
Жители одного из столичных районов создали общий чат в мессенджере WhatsApp, чтобы поддерживать друг друга во время карантина и помогать в случае необходимости. В группе лондонцы обменивались последними новостями о коронавирусе. Но что людям хорошо, то кошкам - зло. А ведь коты - известные знатоки социального дистанцирования.
В один прекрасный момент одна из участниц чата опубликовала фотографию кота и спросила, кто его хозяин. В ответ ей посыпался десяток ответов. Пользователи утверждали, что животное регулярно к ним приходит поесть. Среди отреагировавших на снимок нашелся даже законный хозяин четвероного пушистика.
Выяснилось, что это далеко не единичный случай. Кошек, предпочитающих большую часть времени проводить на улице и приходящих поесть сразу к нескольким хозяевам, оказалось довольно много. Везде они получали новые имена и по-наглому пользовались человеческой любовью и лаской. Таким котам британцы придумали прозвище «Сиды на шесть ужинов».
Некоторые, особо наглые коты, промышляют еще и воровством. Британская журналистка Фиона Стерджес пожаловалась, что на днях кот по кличке Бу пробрался на кухню в чужом доме и утащил два куска ростбифа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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