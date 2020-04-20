2020-04-19T20:49:11+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Как ни странно, больше всего свободного времени у людей, которые лишены свободы

Лучшие анекдоты дня, 20 апреля 2020 года
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В Одессе:

- А мы зато, Мойшик, в связи с этим проклятым коронавирусом удачно закупили вчера большую партию тестов!

- Абрам, ты шо?! Они ж таки на беременность!

- Ай, ладно, других не было…

* * *

Обидно, когда парковочное место зарабатывает в час больше, чем ты…

* * *

В это трудное время нам как никогда надо держаться порознь!

* * *

Я, конечно, понимаю, что мы живем в интересный исторический момент, но верните неинтересный.

* * *

- Какой симпатичный мужчина! И одет со вкусом, и парфюм у него приятный. Что это за аромат?

- Антисептик.

- О! Да он еще и богатый!

* * *

- Дорогая, я приглашаю тебя на ужин при свечах, медленно переходящий в завтрак…

- Что, всю ночь жрать?!

* * *

Позвонила домработница, сказала, что теперь ей придется, как всем, работать из дома на удаленке. Будет звонить и говорить мне, что убирать в квартире и что готовить.

* * *

Судьба разбросала нас спасать мир по разным диванам…

* * *

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!

- На МРТ позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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