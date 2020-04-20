2020-04-19T21:38:15+03:00
История современности

Падение «Тайфуна»

20 апреля 1942 года завершилась Московская битва. Впервые в истории Второй мировой войны фашистские войска потерпели крупное поражение
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Командующий Западным фронтом генерал Армии Георгий ЖуковКомандующий Западным фронтом генерал Армии Георгий ЖуковФото: фотохроника ТАСС.
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Поразительное признание сделал маршал Победы Георгий Константинович Жуков: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву». За все время великой войны - самая глубокая врезка в памяти... Но он-то знал, что говорил.

Первый удар «Тайфуна», как фюрер именовал секретнейший план генерального наступления на Москву, состоялся 30 сентября 1941 года: началось гигантское сражение. Вражеские войска глубоко вклинились в нашу оборону, пали Орел, Брянск, Калуга... Только под Вязьмой врага удалось осадить - дрались, не щадя себя, везде и как нельзя более ко времени - под Тулой, где отбросили отборные танковые части Гудериана, дотоле поражений не знавшего. Но какой же дорогой ценой обошлись эти первые победы...

Что было тогда на Западном фронте перед самой Москвой... В наших частях обрушена полевая связь - даже в Ставке Верховного Главнокомандования часто не знали о положении на фронте, терялась связь с высшими военачальниками. Сталин в ярости: потерялся бесследно весь штаб маршала Буденного... Жукову, вступившему в обязанности командующего Западным фронтом вечером 11 октября, дозвонился зампредседателя Госкомитета обороны Молотов и, угрожая расстрелом, приказал любой ценой остановить метнувшиеся к Москве вражеские танки. Однако Молотов таким напором ничего не добился, Жуков ответил: «Не пугайте меня, я не боюсь ваших угроз. Я еще полностью не разобрался в обстановке, не до конца знаю, где что делается...» Молотов возмутился: «Как это - за двое суток не разобраться!» Жуков его осадил, заявив, что если он (Молотов) «способен быстрее разобраться в положении, пусть приезжает и вступает в командование фронтом». Молотов бросил трубку. Он все-таки понимал: если кто-нибудь и способен разобраться в происходящем, то это Жуков. И тот сделал это.

Во-первых, построил прочную оборону от Волоколамска к Можайску и далее к Калуге. Затем создал вторые эшелоны - опорные рубежи, собрал резервы фронта. Это, пожалуй, самое сложное: не из чего было создавать эти резервы. Просил у Сталина 200 танков, не получил - танки вождь берег на самый крайний случай. Дал самолеты. Но уже подходили эшелоны с Дальнего Востока - на них Жуков очень рассчитывал. И удалось добиться переброски войск с соседних фронтов. Враг, собрав все силы, тупо бил в одном направлении, тоже любой ценой стремясь прорваться к Москве, но теперь все более и более увязая в налаженной обороне. «Тайфун» опадал на глазах.

Нацеленными, четкими контрударами врага удалось остановить. Еще и сейчас западные толкователи провала «Тайфуна» поражение гитлеровских войск под Москвой списывают на грянувшие русские морозы, на непролазную хлябь, которую не могли преодолеть немецкие танки. Только это зазря. Вот что сам Жуков говорит по этому поводу: «В ноябрьские дни генерального наступления гитлеровских войск температура в районе боевых действий на московском направлении установилась от 7 до 10 градусов мороза, а при такой погоде, как известно, грязи не бывает! Нет, не дождь и не снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Родина».

Дорого обошлась врагу попытка овладеть столицей: вермахт потерял более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Немецкие войска были отброшены от Москвы на запад на 150 - 300 километров. И что не менее важно, мы сами и вся поверженная Гитлером Европа увидели: непобедимую армию можно показательно бить.

В те апрельские дни так радостно повеяло майским теплом…

ИСТОЧНИК KP.RU

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