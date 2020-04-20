Иностранные инвесторы во времена эпидемии: Ничего личного - только бизнес

В определенных российских кругах принято кивать на западных бизнесменов как на образец самого чистого и светлого, что ни на есть в капитализме. Мол, тут олигархи, а там столпы общества; здесь во главе угла стоит погоня за прибылью, а у них - социальная ответственность; наши-то только яхты покупают, а они - сплошь филантропы и меценаты.

И что мы видим теперь? Когда пришла беда - отворяй ворота. Где все эти иностранные инвесторы, работающие в России, и их хваленая социальная ответственность. Найдете ли вы хоть кого-то из них в одном ряду с российскими так называемыми олигархами?

Вот смотрите. «Норильский никель» выделил 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией и социальную поддержку населения в регионах своего присутствия, еще 1 млрд для общественных организаций из личных средств добавил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Более чем миллиардными пожертвованиями отметились Алишер Усманов и его USM Holding, Геннадий Тимченко, «Альфа Групп» Михаила Фридмана. Как ни крути, именно российские миллиардеры сегодня берут львиную долю забот государства в тех регионах, где у них находятся производственные мощности. Олег Дерипаска строит больницы в Иркутской области, Виктор Рашников помогает Магнитогорску, Алексей Мордашов - Череповцу и так далее.

Алишер Усманов и его USM Holding пожертвовали более миллиарда рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А теперь давайте откроем список крупнейших иностранных корпораций, работающих в России. На первом месте - французский гигант ритейла «Ашан». Поищите хоть одно упоминание о том, как «Ашан» помог российским властям в борьбе с коронавирусом. Может быть, перечислил какую-то сумму в оперативный штаб противодействия инфекции? Нет, ничего. Все, что вам удастся нарыть по запросу «ашан против коронавируса», - это фотографии с заоблачными ценниками на имбирь и жалобы продавцов на выданные им дешевые маски. И да, не будем забывать, что продуктовые гипермаркеты - одна из немногих сфер крупного бизнеса, которая не пострадала, а только выиграла от карантина. Так что все вышесказанное относится и к немецким «Метро», «Глобусам» и Billa.

А сети фастфуда «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», которые недавно каким-то образом оказались в первоначальном списке системообразующих предприятий России? Да, это тот самый список работодателей, которых, если что, будут спасать в приоритетном порядке. Впрочем, отдадим должное: «Макдоналдс» хотя бы дает бесплатные обеды сотрудникам скорой помощи. Но, учитывая обороты этой сети в нашей стране, это, конечно, капля в море.

Ротшильд мог бы и помочь...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или возьмем энергетику. Эти иностранные бренды, работающие в России, не так известны широкому кругу, как вышеназванные, но обладают не меньшими возможностями - немецкая E.ON, финская Fortum и итальянская Enel - на троих владеют двумя десятками электростанций на территории нашей необъятной родины. Но ничего не слышно о том, чтобы хоть кто-то из них выделил сотню-другую миллионов рублей (поверьте, для таких корпораций это пустяк) на оснащение больниц в регионах, где они зарабатывают свои барыши.

Иностранные бренды зарабатывают в России свои барыши. А вот об их помощи что-то не слышно...

Список можно продолжать долго. В него войдут швейцарский Glencore (крупнейший в мире сырьевой трейдер, известный в том числе тем, что одним из его миноритарных акционеров является представитель славного банкирского рода Натаниэль Ротшильд), производитель газировки PepsiCo, кондитеры Mars, пивовары Carlsberg (владеют компанией «Балтика»), табачные заводы JTI или British Anerican Tobacco и так далее. Всех их объединяет одно: для всех них бизнес в России - это действительно ничего личного. И вот об этом тоже, пожалуй, надо помнить, прежде чем кланяться в ножки очередному представителю «цивилизованного западного бизнеса».