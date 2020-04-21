Вера Брежнева поделилась редкими снимками красавца-сына Александра Цекало

Вера Брежнева в Инстаграме поделилась теплыми домашними кадрами, снятыми в минувшее воскресенье. Большая семья певицы собралась вместе, чтобы отметить Пасху. После праздника Вера опубликовала пару снимков 7-летнего племянника – сына своей сестры Виктории Галушки и продюсера Александра Цекало. Артистка нечасто делится на своей страничке снимками мамы и сестер, а уж фотографии племянников появляются в ее блоге и того реже. Тем интересней смотреть, как они меняются. Оказалось, Миша растет настоящим красавцем – от мамы он унаследовал голубые глаза и светлые волосы.

7-летний Миша больше похож на маму и ее родню, чем на отца. Фото: Инстаграм.

Нетрудно заметить, что мальчик очень мало похож на отца – он больше пошел в маму и ее семью. На фото Миша шаловливо улыбается и подмигивает снимающей его тете. Вполне вероятно, что когда мальчик подрастет, его тоже ждет карьера в шоу-бизнесе. По крайней мере, внешне у него к этому есть все задатки.

Отец мальчика Александр Цекало сейчас живет в США, куда он уехал вместе с молодой женой Дариной Эрвин. С детьми – 7-летим Мишей и 11-летней Сашей он общается только по видеосвязи. Этот год для сына продюсера был особенно важным: юный Михаил пошел в первый класс и, вероятно, ему есть чем поделиться с отцом, которого он давно не видел вживую. К слову, после развода с Александром Виктории пришлось отказаться от фамилии Цекало и вернуть свою девичью фамилию Галушка. Говорят, на этом настоял сам продюсер, пожелавший, чтобы его фамилию носила только его новая жена. Окружение шоумена также рассказывает, что Цекало запретил детям говорить в его присутствии о матери. Сама Виктория с экс-супругом после расторжения брака не общается.

Судя по всему, мальчик растет очень артистичным. Фото: Инстаграм.

О новом браке Александра Цекало стало известно прошлой весной. Очередной избранницей 59-летнего продюсера стала 28-летняя актриса Дарина Эрвин. Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. Цекало и его невеста тихо расписались в США в присутствии родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Александр женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию.

Цекало очень счастлив в новом браке: его молодая жена то и дело делится в Инстаграме кадрами их страсти. То сфотографирует руку мужа, шаловливо ласкающую ее коленку, то запечатлеет на камеру их страстный поцелуй. Судя по тому, что в браке с Викторией Цекало вел себя гораздо сдержаннее, экзотическая красота Дарины пробудила в нем целый вулкан чувств.

Александр Цекало оставил семью ради молодой жены Дарины Эрвин.Фото: EAST NEWS

Ради своей избранницы Александр согласился покинуть детей и переехать в США — там у Дарины работа (она актриса) и любимое дело — живопись. Начинающая художница рисует обнаженные мужские тела, причем топлесс (рабочими кадрами она тоже делится в Инстаграме).