2020-04-20T10:15:28+03:00
75 лет Великой Победы

Для ветеранов покажут онлайн мини-парады

Первое такое мероприятие ко Дню Победы прошло в Екатеринбурге
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Военнослужащие ЦВО проведут для ветеранов онлайн мини-парады ко Дню ПобедыВоеннослужащие ЦВО проведут для ветеранов онлайн мини-парады ко Дню ПобедыФото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в канун великого для страны праздника – юбилея Победы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана". Во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири их перенесут в формат онлайн.

Первый мини-парад в формате онлайн прошел 17 апреля в Екатеринбурге по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. К окну дома фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина пригнали большой передвижной телеэкран, на котором транслировали в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт. Этот опыт было решено распространить.

Первое такое мероприятие ко Дню Победы прошло в Екатеринбурге Фото: Министерство обороны РФ

Первое такое мероприятие ко Дню Победы прошло в ЕкатеринбургеФото: Министерство обороны РФ

- Парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые ковали победу, это наш безусловно святой долг, - заявил Александр Лапин.

Генерал отметил, что вот таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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