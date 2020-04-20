Для ветеранов покажут онлайн мини-парады

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в канун великого для страны праздника – юбилея Победы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана". Во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири их перенесут в формат онлайн.

Первый мини-парад в формате онлайн прошел 17 апреля в Екатеринбурге по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. К окну дома фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина пригнали большой передвижной телеэкран, на котором транслировали в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт. Этот опыт было решено распространить.

Первое такое мероприятие ко Дню Победы прошло в ЕкатеринбургеФото: Министерство обороны РФ

- Парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые ковали победу, это наш безусловно святой долг, - заявил Александр Лапин.

Генерал отметил, что вот таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране

Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором (подробности)