Счастье с доставкой на дом! Москвичам в период карантина волонтеры сами привезут хвостатого друга

Кто сделает затянувшие дни самоизоляции, впрочем, как и все остальные, веселыми, полными нежности и ласки? Кончено, любимый питомец. А если его нет, самое время подумать о том, чтобы завести доброго котика или преданного пса. И взять его – из приюта.

Чтобы помочь жителям Москвы и Подмосковья найти четвероногого друга во время карантина, благотворительные фонды и зооволонтеры объединились и запускают социальный проект по пристройству животных из приютов в Москве и области — «Счастье с доставкой на дом». Питомца привезут прямо домой. Всего в акции примут участие больше десяти организаций, в том числе Союз волонтеров САО, Котодом «Мурлыка», Приют Бирюлево, фонды «Собаки, которые любят», «Лапа дружбы», «Выше нос», «Буду рядом», Центр реабилитации «Своя стая» и другие.

Проект стартует в понедельник, 20 апреля, сообщает портал Открытые НКО. На его страницах в Фейсбуке и Инстаграм появятся истории и фотографии животных, которые сейчас находятся на передержке, и очень ждут своих новых хозяев. Все коты и собаки привиты, стерилизованы по возрасту и здоровы. Знакомьтесь, пишите кураторам.

Истории первых подопечных уже появились в лентах. Вот, например, пушистый черно-белый красавец Мотя. Когда-то кот жил на диване, его выпускали гулять во двор. А потом уехали и Мотю с собой не взяли. Он скитался по улице, мерз, пока не набрел на неравнодушного прохожего. Волонтеры говорят, что Мотя — настоящее облако нежности, которое бесшумно следует за вами и плюхается на ручки при первой возможности.

Кот Мотя Фото: facebook.com/schastiesdostavkoi/

Еще есть невероятный пес Крош. Ему 5 месяцев. Три месяца назад его нашли прямо на автомобильной трассе, где он чудом остался в живых. Сегодня он активный и дружелюбный, обожает детей и снисходительно равнодушен к кошкам. На передержке Крош живет уже три с половиной месяца, но очень хочет настоящий дом.

Крош очень хочет настоящий дом. Фото: facebook.com/schastiesdostavkoi/

Пес Айден — из Нальчика. В мае прошлого года бездомного щенка сбила машина. Повреждения были масштабны, собаку привезли в Москву, где врачи его спасли, сохранив лапы и возможность бегать. Сейчас Айдену год, он реабилитируется и очень ждёт свою семью. Очень добрый, игривый, редко лает, обожает детей, и они отвечают ему взаимностью, любит обниматься и целоваться.

Айден обожает целоваться. Фото: facebook.com/schastiesdostavkoi/

Таких историй очень много. В марафоне «Счастье с доставкой на дом!» волонтеры расскажут про 100 своих подопечных. А 25 апреля пройдет второй этап акции. С 10 утра до 10 вечера кураторы на тех же страницах в прямом эфире покажут своих животных, расскажут о них подробнее и ответят на все интересующие вопросы.

Ну а после привезут четвероногого друга прямо домой к новому хозяину. Конечно, соблюдая все меры безопасности. Если возникнут проблемы, волонтеры будут на связи и смогут проконсультировать.

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