Коронавирус в Китае, последние новости на 20 апреля 2020: за сутки выявили еще 12 больных, продолжают болеть 1031 человек

За последние сутки по состоянию на 20 апреля в Китае выявили 12 случаев заражения коронавирусом, эпидемия идет на спад. По данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, 22 человека выздоровели.

Известно, что восемь из новых 12 случаев – ввозные, а остальные местные. Три человека заразились в северо-восточной провинции Хэйлунцзя, один – в автономном районе Внутренняя Монголия.

Всего в Китае выявлено 1583 ввозных случая, из них в больницах остаются 841 человек, 43 из которых находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что из пациентов с ввозными случаями никто не умер, 742 вылечились.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 747 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1031 человек (81 человек находится в тяжелом состоянии), 77 084 человека выписаны из больниц, 4632 скончались, - сообщает госкомитет Китая по здравоохранению.

Тем временем ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года из-за вспышки коронавирусной инфекции упал на 6,8%, и китайская экономика, по данным аналитиков, впервые с 1992 года показала снижение. Правительство КНР признали это и отметили, что это самый острый кризис, какого не было со времен Второй мировой войны.

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