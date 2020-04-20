2020-04-20T11:11:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 20 апреля 2020: число заразившихся выросло до 1339 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 20 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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С начала эпидемии в Армении было проведено 13 373 теста на коронавирусную инфекцию.С начала эпидемии в Армении было проведено 13 373 теста на коронавирусную инфекцию.
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По состоянию на 20 апреля количество заразившихся в Армении коронавирусом достигло 1339 человек. За сутки число выросло на 48. Также за минувшие 24 часа в стране скончались два человека, таким образом, общее количество смертей составило 22 человека. По данным минздрава Армении, 580 пациентов вылечились, еще 737 человек продолжают лечиться.

С начала эпидемии в Армении было проведено 13 373 теста на коронавирусную инфекцию.

- В связи с последними летальными исходами сообщаем, что пациентам было 62 и 90 лет, у них имелись сопровождающие хронические заболевания, - написала пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян у себя на странице в «Фейсбук» про погибших.

На сегодняшний день в стране введены более жесткие меры режима ЧП: ограничена экономическая деятельность, полиция и Служба национальной безопасности Армении. установили пропускные пункты для контроля за передвижением граждан и автомобилей.

Жителям страны запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, передвигаться можно только при покупке продуктов, лекарств, топлива, а также с целью сельскохозяйственных работ.

Режим карантина будет действовать до 23:59 часов 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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