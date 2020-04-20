Коронавирус в Таиланде, последние новости на 20 апреля 2020: третьи сутки подряд – ни одной смерти

По состоянию на 20 апреля в Таиланде не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Такая динамика в стране держится уже третий день, об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин на брифинге в Доме правительства.

По данным властей, количество зараженных за сутки увеличилось на 27 человек. Теперь общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 2 792 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 47 человек. 1 999 человек полностью выздоровели, они выписаны из больниц.

- Большое количество выздоровевших означает еще и освобождение большого количества больничных коек и медицинского оборудования, - заявил пресс-секретарь.

Он также отметил, что в Бангкоке число зараженных уменьшается с каждым днем – эпидемия идет на спад.

- Общее снижение заметно и в провинциях. Сейчас в Таиланде есть провинции, в которых ни одного заражения не фиксировалось в последние 28 дней, таких 9 из 77 провинций страны. В 35 провинциях не было новых случаев заражения за последние 14 суток, - сказал Висануйотхин.

Сегодня еще одна часть россиян вылетает домой из королевства. По данным сервиса «Стопкоронавирус», на 20 апреля запланирован перелет «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово.