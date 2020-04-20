Коронавирус в Казахстане, последние новости на 20 апреля 2020: за сутки в стране выявлен 81 новый случай заболевания

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом по состоянию на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных в стране достигло 1757 человек, из которых 22 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Также за прошедшие сутки скончались 2 пациента, всего от опасного вируса за все время скончались 19 человек, а 413 пациентов – выздоровели.

СЕЛЬЧАНЕ РАЗГРОМИЛИ АМБУЛАТОРИЮ, БОЯСЬ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Жители казахстанского села Берек, что в Карасайском районе Алматинской области, устроили погром в местной амбулатории из-за страха перед коронавирусом. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, в ночь на 19 апреля нетрезвые сельчане собрались возле здания амбулатории и громко выражали свое недовольство, что ее собираются переоборудовать в обсерваторий для изоляции людей, которые побывали в тесном контакте с зараженными коронавирусом. К счастью, в выходные амбулатория пустовала, и никто из пациентов не пострадал.

- Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб: выбивали двери и окна, выбросили на улицу около 30 кроватей и матрасы, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Аким Карасайского района провел разъяснительную беседу с хулиганами, но сельчане продолжали настаивать на закрытии обсерватория, как «возможного источника заразы». В итоге пьяных дебоширов арестовали и предъявили им обвинение по статье «Умышленная порча чужого имущества».