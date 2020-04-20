В Москве выпускница попыталась покончить с собой из-за дистанционного обучения

Все случилось вечером 19 апреля в одном из домов на улице Лукинская на юге Москвы. В скорую помощь обратилась перепуганная мама 17-летней школьницы Светлана В*. Женщина попросила медиков скорее приехать по адресу - ее дочь при смерти. На место незамедлительно выдвинулась карета скорой помощи и в экстренном порядке школьницу доставили в больницу с симптомами тяжелого отравления.

«В больницу была доставлена 17-летняя Марина В*. Девочка находилась в сознании, врачи вовремя успели оказать ей медицинскую помощь. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, Марина находится под наблюдением врачей. Как рассказала докторам сама школьница, она очень переживает из-за дистанционного обучения, боится не справиться и завалить все выпускные экзамены», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В ходе разбирательства, мама девочки рассказала полицейским, что Марина уже более полугода испытывает сильнейший стресс, связанный с учебой. Посещала психолога по этому вопросу, а также, в начале этого года девочка добровольно решила пройти 40-дневное лечение в психиатрической больнице. После выписки Марина продолжала принимать рецептурные антидепрессанты и психотропные, которые ей назначили врачи. Однако, даже специальные таблетки не смогли помочь школьнице справиться с сильнейшим стрессом. Мама девочки сообщила правоохранителям, что с переходом школьников на дистанционное обучение ситуация только ухудшилась и Марина стала тревожиться еще сильнее.

В настоящее время оперативники проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего с выпускницей инцидента.

* - имена изменены