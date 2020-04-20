2020-04-20T11:47:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 20 апреля 2020: власти страны пообещали штрафовать и отправлять в тюрьму за плевки на улицах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 20 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса по состоянию на 20 апреля 2020 года в стране зарегистрировано 17615 человек, из которых 559 скончались от пневмонии, вызванной COVID-19, а еще 2854 пациентов выздоровели и отправились домой.

Сейчас Индия занимает 15 место в мире по количеству активных случаев заболевания, а также на 22 месте по числу выздоровлений и на 20 – по количеству умерших.

ТЕМ, КТО ПЛЮЕТ НА УЛИЦАХ, ГРОЗИТ ТЮРЕМНЫЙ СРОК

Правительство Индии идет на все более решительные меры в борьбе с пандемией коронавируса. Так, полицейским позволено лупить дубинками всех тех, кто нарушает строгий карантин, а иностранцев заставляют писать извинения на листке бумаге. Недавно несколько сотен заключенных вышли на свободу – лишь бы вирус не распространялся в многолюдных замкнутых пространствах. А вот теперь власти страны решили сажать в тюрьму тех, кто плюет на улицах.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, власти Индии уверены – в слюне содержится большое количество частиц вируса, и из-за плевков может заразиться большое количество людей. Также в стране неоднократно фиксировались случаи, когда зараженные специально плевали во врачей и полицейских, чтобы заразить их. Так что теперь любителям поплеваться официально грозит или огромный денежный штраф или даже год тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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