2020-04-20T11:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 20 апреля 2020: страна вышла на первое место в мире по количеству выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 20 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось на 2 018 – это рекордно низкий показатель за месяц. Всего в стране COVID-19 по состоянию на 20 апреля 2020 года диагностировали 145 742 пациентам. Всего за сутки скончались 56 пациентов, а общее количество жертв коронавируса достигло 4642 человек. Количество выздоровевших также продолжает стабильно расти – в настоящий момент это 88000 человек, поэтому Германия вышла на первое место в мире по количеству излечившихся от коронавируса.

ВЛАСТИ СТРАНЫ ОСЛАБЛЯЮТ ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАРАНТИНА

По мнению главных эпидемиологов страны пик заболевания коронавирусом в Германии пройден, и страна начинает постепенно возвращаться к обычной жизни. Как сообщает издание DW, власти страны пошли на уступки и ослабили строгие ограничение карантина.

Так, например, уже сегодня 20 апреля начинают работать маленькие магазинчики площадью до 800 кв. м. Крупные магазины и торговые центры пока остаются закрытыми, чтобы избежать столпотворения людей. Впрочем, в Вестфалии скоро откроются мебельные магазины. Также открываются книжные магазины и вело- и автосалоны. Тем более что поездки на велосипедах – отличная возможность побыть на свежем воздухе, заняться спортом, при этом соблюдая необходимую социальную дистанцию.

С 4 мая в Германии постепенно начнут открываться и учебные заведения: первыми откроются выпускные классы гимназий, начальная школа и профессиональные колледжи. Также начнут работать и университетские библиотеки – главное, чтобы посетители сидели друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Позже откроются университеты, им будет разрешено проводить экзамены, но большая часть лекций все равно продолжится в режиме онлайн.

Также с 4 мая откроются небольшие парикмахерские, а вот крупные салоны красоты, массажные салоны пока останутся закрытыми. Также пока не разрешено открываться детским садам, кафе и ресторанам – тем заведениям, где тесного физического контакта никак не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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