15 медцентров Минобороны строят под надзором военной прокуратуры
Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа провела проверку строительной и функциональной готовности сданного в эксплуатацию 17 апреля в Нижнем Новгороде Многофункционального медицинского центра Минобороны России.
- По итогам проверки недостатков или нарушений в несоответствии заявленным требованиям не выявлено. Многофункциональный медицинский центр Минобороны России полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, - заявили в военном ведомстве.
Напомним, строительство медицинских центров ведется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в 15-ти регионах страны по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России.
Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.
Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Инфекционная больница в Новой Москве строится круглосуточно
Огромный медицинский комплекс будет готов в ближайший месяц (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»