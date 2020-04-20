15 медцентров Минобороны строят под надзором военной прокуратуры

Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа провела проверку строительной и функциональной готовности сданного в эксплуатацию 17 апреля в Нижнем Новгороде Многофункционального медицинского центра Минобороны России.

- По итогам проверки недостатков или нарушений в несоответствии заявленным требованиям не выявлено. Многофункциональный медицинский центр Минобороны России полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, - заявили в военном ведомстве.

Напомним, строительство медицинских центров ведется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в 15-ти регионах страны по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

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