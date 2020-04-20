Анжелика Варум растрогала поклонников совместным фото с Леонидом Агутиным

Леонид Агутин и Анжелика Варум - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они прошли вместе огонь, воду и медные трубы. Звезд не раз разводили, но, несмотря ни на что, они вместе более 20 лет. Во время пандемии коронавируса супруги самоизолировались в своем подмосковном коттедже. На днях Анжелика рассказала, как они проводят время.

Анжелика Варум и Леонид Агутин, как и многие их коллеги по шоу-бизнесу, отменили гастроли и концерты. Но супруги не унывают. Они репетируют дома, публикуя видео в блоге. Кроме этого Анжелика с головой ушла в домашние дела.

"Ребята! Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы так предательски не тянуло к плите по три раза на дню. Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик. А вот мужу приходится стыдливо прикрываться подушкой", - обратилась Варум к поклонникам.

avarum Ребята! Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы так предательски не тянуло к плите по три раза на дню...

Певица отметила, что лучше всего чувствует себя их кошка. "И только Нюха в порядке! У нее белковый рацион и йога по пять раз в сутки", - рассказала артистка.

Совместный снимок артистов в домашней обстановке невероятно растрогал поклонников. Это и не удивительно - многие привыкли видеть пару на сцене. Подписчики оставляют в адрес своих кумиров много приятных слов: "Искренние, добрые, талантливые! ", "Вы, как всегда, неотразимы", "Как трогательно вас видеть дома, настоящих", "Классные, прекрасные", "Вы прелесть", "Какие же хорошенькие".

Кстати, 50-летняя Анжелика может похвастаться идеальной фигурой. И это при том, что вокалистка, по ее признанию, "очень люблю покушать". "Но вот есть определенные рамки, когда я вижу, что что-то меняется значительно, конечно, приходится брать себя в руки. Я начинаю заниматься спортом только в тот момент, когда я понимаю, что отражение в зеркале просто мешает получать эстетическое удовольствие от того, что я там вижу", - признавалась она в одном из интервью.

Напомним, Варум и Агутин познакомились в 1997 году. Сначала это был просто творческий тандем, однако рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза. Артисты зарегистрировали свои отношения в 2000 году. За годы супружеской жизни Анжелика научилась прощать мужу многие вещи. По ее словам, залогом долгой и счастливой семейной жизни является любовь . "Есть любовь - есть семья, нет любви - нет семьи. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, так это то, что человек рожден для счастья. Это главное правило! Нет счастья - нет смысла…", - заключила Анжелика Варум.