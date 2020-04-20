Коронавирус в Швеции, последние новости на 20 апреля 2020: в домах престарелых не хватает защитных масок и антисептиков

По последним данным университета Хопкинса, по состоянию на 20 апреля 2020 года в Швеции зарегистрировано 14385 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число умерших от осложнений, вызванных вирусом, достигло 1540 человек. Количество пациентов, поборовших COVID-19, выросло до 550 человек. Таким образом Швеция по-прежнему занимает 17 место в мире по количеству зараженных и на 14 месте по количеству скончавшихся от коронавируса.

СОТРУДНИКИ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПОЖАЛОВАЛИСЬ, ЧТО ИМ НЕ ВЫДАЮТ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ

Сотрудники и постояльцы домов престарелых в Швеции возмущены, что власти страны не заботятся должным образом о пожилых людях и тех, кто за ними ухаживает, и не обеспечивает их защитными масками. Как сообщает издание The Guardian, сотрудники пансионатов жалуются, что им приходится работать «по инструкции», рискуя собственным здоровьем.

- Там, где я работаю, у нас вообще нет масок для лица, хотя мы и работаем с самыми уязвимыми людьми из всех. У нас нет дезинфицирующих средств для рук, только мыло. Мы все очень обеспокоены этим. Хуже всего то, что именно мы, персонал, передаем инфекцию пожилым людям, - приводит издание возмущенный рассказ одной из медсестер крупного пансионата для престарелых.

Также, по мнению многих, решение властей не закрывать на карантин социальные учреждения в стране, может быть роковым, ведь именно среди пожилых людей в замкнуто пространстве коронавирус распространяется быстрее всего.