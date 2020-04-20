Коронавирус в Великобритании, последние новости на 20 апреля 2020: количество заболевших перевалило за 120 тысяч

По последним данным университета Хопкинса, за последние сутки в Великобритании количество зараженных коронавирусом увеличилось более чем на 6000 человек, и общее число инфицированных COVID-19 достигло 121173 человек. Всего за время борьбы с панэпидемией в Великобритании скончались 16095 человек, и лишь 437 пациентов вылечились и были выписаны из клиник.

Сейчас Великобритания занимает 3 место в мире по количеству активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по количеству смертей – на 5, а по числу выздоровевших – всего лишь на 206.

ЗНАМЕНИТЫЙ БРИТАНСКИЙ МУЗЫКАНТ МЭТТЬЮ СЕЛИГМЕН УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус по-прежнему уносит сотни жизней подданых Соединенного королевства – как и обычных людей, так и знаменитостей. Как сообщила газета Тhe Guardian, накануне, 19 апреля от коронавируса скончался знаменитый британский музыкант Мэттью Селигмен. Ему было всего 64 года.

Мэттью Селигмен прославился как бас-гитарист популярной группы The Soft Boys, он выступал на одной сцене с Дэвидом Боуи и с Шинейд О'Коннор и вызывал восхищение у фанатов своей виртуозной игрой на гитаре.

Как рассказал британским СМИ друг Селигмена и бывший член группы The Soft Boys Томас Долби, музыкант в начале апреля перенес геморрагический инсульт. Его экстренно госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Джордж, где вскоре диагностировали и заражение коронавирусом. Вскоре состояние музыканта начало стремительно ухудшаться, и, несмотря на все усилия врачей, Мэтью Селигмен скончался.

Томас Долби, друг Мэттью и бывший член группы The Soft Boys, рассказал о состоянии здоровья бас-гитариста. По его словам, Селигман «перенес катастрофический геморрагический инсульт», вскоре после чего был госпитализирован в лондонскую больницу Сент-Джордж с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

- Мне грустно держать в себе эту ужасную новость, — написал Томас Долби в своем «Фейсбуке». - Я любил его как друга и музыканта долгих 40 лет.