Сергей Собянин: После диагностики чаще выявляются люди с коронавирусом в легкой форме, без симптомов
Москва продолжает бороться с коронавирусом, к 20 апреля в городе 26 350 заболевших, но есть и позитивные новости. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что после диагностики чаще выявляются люди с коронавирусом в легкой форме, а значит, что пока острой необходимости в большом количестве больничных коек нет. Об этом Сергей Собянин сказал 20 апреля во время открытия коронавирусного стационара на базе городской клинической больницы №24, в которой развернуто 600 полностью оснащенных коек.
- На той неделе мы планировали ввести 9000 больничных коек, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим в последние дни, мы задачу уменьшили с 9000 до 4000 коек. Уже в выходные мы видим, что можно еще отложить – сегодня вводим всего около 2000 коек. Остальные потихоньку отодвигаем дальше. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики увеличения количества тяжелых пациентов. Как мы видим по диагностики, все чаще выявляются люди с коронавирусом в легкой форме, без симптомов, - рассказал Сергей Собянин.
Мэр города высказал надежду, что такая динамика сохранится и на этой неделе, чтобы заболевших пациентов не становилось больше и врачи могли работать в нормальном режиме. Также Сергей Собянин отметил, что москвичи выполняют требования по самоизоляции, поэтому коэффициент передвижения по городу низкий, и это рано или поздно даст свой эффект.
Новых пациентов с коронавирусом теперь смогут доставлять и в стационар городской клинической больницы №24 на улице Писцовой, в которой развернуто 600 полностью оснащенных коек.
- Хорошая больница, хороший коллектив – профессионалы. Есть реанимации, ИВЛ – все, что нужно для борьбы с коронавирусом, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Для перепрофилирования в коронавирусный стационар в больнице был проведен ремонт корпуса с перепланировкой помещений и оборудованием палат кислородной подводкой, организация в корпусах «чистых» и «грязных» зон, установка душевых кабин и санпропускников (шлюзов), препятствующих распространению инфекции, монтаж автомобильной мойки. Теперь развернуты 540 коронавирусных коек и 61 реанимационная койка. В отделениях есть аппараты для лучевой и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория.
Палаты для больных оборудовали санузлами с туалетом, душем, раковиной и системой обеззараживания помещений. В штате коронавирусного стационара будет работать 226 врачей и 431 сотрудник среднего медперсонала. Сформированы мультидисциплинарные бригады медиков.
Также на территории ГКБ №24 начаты работы по развертыванию временного быстровозводимого медицинского корпуса на 71 койку, предназначенного для долечивания выздоравливающих пациентов, которым не требуется кислородная поддержка.
В Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией уже развернуты отделения в 42 федеральных, городских и частных стационарах.
Опустевшая Москва с дрона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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