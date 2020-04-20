2020-04-20T14:06:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Только 3% вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы

Столичные власти призывали переболевших сдать кровь, так как в ней содержатся спасительные антитела
Андрей АБРАМОВ
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60 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы в Москве. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"60 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы в Москве. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
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60 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы в Москве. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам соц развития Анастасия Ракова. При этом всего из-под медицинского наблюдения сняты более 1800 пациентов. Врачи считают, что в компонентах крови выздоровевших есть антитела, которые помогут больным победить COVID-2019.

- В Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые ещё находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек. Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти. Переливание сейчас получают пациенты, которые проходят лечение в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и городской клинической больнице №52, - рассказала Анастасия Ракова.

Врачи считают, что в компонентах крови выздоровевших есть антитела, которые помогут больным победить COVID-2019. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Врачи считают, что в компонентах крови выздоровевших есть антитела, которые помогут больным победить COVID-2019. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Кстати, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве продолжают изучать иммунитет исцелившихся. Это поможет в дальнейшем лечении заразившихся.

Отметим, что по состоянию на 20 апреля число заболевших в столице превысило 26 тысяч человек. За последние сутки число заболевших резко снизилось. Однако говорить про устойчивую тенденцию пока рано.

НА ЗАМЕТКУ

Кто может стать донором

Плазмы может сдать пациент от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом. Важное условие - отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на венерические болезни. За одну донацию положена выплата: 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы, а за 600 миллилитров плазмы — 5 000 рублей. Рекомендуемую порцию определяет врач.

КУДА ЗВОНИТЬ

Всех, кто переболел коронавирусом и хочет стать донором, просят позвонить на горячую линию 8 (495) 870-45-16. Работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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