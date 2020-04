Каменный шар, найденный на дачном участке в Подмосковье, оставили люди каменного века

Высока вероятность того, что я - Владимир Лаговский, научный обозреватель "Комсомольской правды" - случайно стал обладателем археологической редкости. Похоже, что 200 тысяч лет назад, а то и все 400 - словом, очень и очень давно - у меня на даче в подмосковной Баковке была стоянка людей эпохи древнего палеолита. Или нижнего, как его еще называют. То есть, каменного века. На это указывает находка – почти круглый камень, который я извлек из земли, копая неглубокую – примерно полутораметровую - траншею под фундамент бани. Право претендовать на доисторическое соседство мне дали израильские археологи, ведомые Эллой Ассаф (Ella Assaf) из Университета Тель-Авива (Tel-Aviv University), и их итальянские коллеги из Римского университета Сариенца (Diet and Ancient Technology Laboratory, Department of Oral and Maxillofacial Sciences, Sapienza University of Rome). Ведь именно они разгадали тайну предметов, поразительно похожих на выкопанный мною - из числа тех, которые часто попадались на стоянках древних гомининов - наших далеких предков. Круглые камни – в большом количестве - находили иной раз даже там, где предки жили более 2 миллионов лет назад.

Ученые присмотрелись к нескольким десяткам камней, обнаруженным в израильской пещере Кесем (Qesem Cave). В незапамятные времена в ней обитали некие гоминины. Обитали почти 200 тысяч лет к ряду, окружая себя круглыми камнями. Множеством их.

Круглые камни, множество которых находили на стоянках древних людей, давно озадачивали археологов.

Анализ показал, что круглые камни были первыми инструментами каменного века. Гоминины раскалывали ими кости, чтобы извлечь костный мозг – весьма питательную субстанцию, богатую жирами. О применении «шаров» свидетельствовали характерные следы на их поверхностях.

Не исключено, что «инструментами» раскалывали и черепа. И не только животных. Считается, что среди наших далеких предков было полно людоедов.

Гоминины, обитавшие на Земле в каменном веке, нашли спооб подъедать всё добытое непосильным трудом охотников.

Последующие эксперименты подтвердили «ударную» догадку. Ученые лично разбили несколько крупных и прочных костей, пользуясь инструментами первобытных предков. О чем сообщил портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в журнале PLOS One.

По словам археологов, гоминины искали подходящие камни по окрестностям. Подбирали не слишком крупные, удобно лежавшие в руке, но достаточно тяжелые, чтобы наносить мощные удары. Находки сносили на стоянки и в пещеры, где они пользовались большим спросом. Некоторые камни даже обрабатывали – обкалывали, придавая им более округлую форму.

На некоторых камнях имеются следы обработки.

«Мой» камень – ну, очень похож. Хотя его сходство с первыми человеческими инструментами вполне может быть и случайным. Но подозрительные следы на поверхности булыжника все-таки просматриваются и без микроскопа. Будто бы им – булыжником – и в самом деле колотили по чьим-то костям.

Круглыми камнями далекие предки дробили кости.