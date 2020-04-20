Упрощенные правила получения маткапитала: Пенсионный фонд оформит сертификат без заявления

Сертификат на материнский капитал можно получить, не выходя из дома. Об этом напомнил в понедельник премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

- Пенсионный фонд сам получит данные из реестра актов гражданского состояния - и о новорожденном, и о его родителях, проведет проверку и направит уведомление об оформлении сертификата в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на привязанный к нему номер телефона, - пояснил премьер.

Как рассказал Михаил Мишустин, менее, чем за неделю (упрощенные правила начали действовать с 15 апреля) 5,5 тысяч семей в беззаявительном порядке получили сертификат.

Тем не менее, возможность лично подать заявление на выдачу сертификата в Пенсионный фонд или МФЦ также остается, уточнил Мишустин.

В дистанционный формат переводится оформление и других выплат семьям с детьми. Так, родители могут удаленно получать выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

Премьер также сообщил, что в ближайшие дни проведет совещание с губернаторами о подготовке регионов к борьбе с коронавирусом.

- Если где-то работа идет медленно, нужно понять причины и оперативно принять необходимые решения, - сказал Мишустин.

По словам премьера, деньги из казны на борьбу с болезнью регионам выделяются приличные, а их осваивают их очень медленно.

- Во многих субъектах кассовое исполнение - ниже 10%. Такая ситуация складывается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха, - перечислил отстающие регионы Мишустин и поручил до минимума сократить все формальности.

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