2020-04-20T13:58:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число новых зараженных упало в полтора раза. Врач рассказал, что значат эти цифры

В воскресенье по всей стране зафиксировали 6060 случаев заболевания, а в понедельник всего 4268
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пока говорить про тенденцию, конечно, рано, но есть шансПока говорить про тенденцию, конечно, рано, но есть шансФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано значительно меньше подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – всего 4 268 в 76 регионах. Ничего себе мало?! Да, но в воскресенье сообщалось о 6 060 случаях инфицированных.

А обстановка сейчас такая, что снижение числа зараженных – новость определенно хорошая и радостная. Это начало хорошей тенденции? «КП» обратилась за комментарием к иммунологу, эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

- По одному дню сказать, что есть обнадеживающая тенденция, к сожалению, нельзя. По-прежнему, прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России - в пределах от 14% до 18%. Так происходит больше 10 дней, кроме сегодняшнего. Если, например, вчера, когда было 6 060 случаев прирост доходил до 16,5%, то сейчас, когда зафиксировано 4 268 новых случая, прирост получается уже около 10%.

Пока говорить про тенденцию, конечно, рано, но есть шанс, что в течение ближайших дней ежедневный прирост будет ниже 10%. Посмотрим. Пока идет некоторое колебание «меньше – больше» в пределах одного коридора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020: больше 4 тысяч заболевших и 44 умерших

У 45% при сдаче теста вообще не было клинических проявлений болезни. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
Ученые из Китая рассказали, когда больной коронавирусом наиболее опасен
Эпидемиолог Минздрава выступил против отмены самоизоляции после пика заболеваемости COVID-19
Регионы отстают от столичного региона в распространении коронавируса на 2-3 недели
Путин: период нерабочих дней позволил сбить темп распространения коронавируса
Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Паломничество в Мекку в 2020 году могут отменить из-за коронавируса
Ученые объяснили, почему люди с лишним весом больше подвержены заражению коронавирусом
Компания парней сымитировала похороны ради вылазки в другой город в период карантина
Трехлетняя девочка не узнала родного отца-медика, поседевшего из-за борьбы с коронавирусом
В Германии заявили о готовности бесплатно лечить иностранных пациентов с коронавирусом
В Роскачестве подсказали, как победить лишние килограммы во время изоляции
В Гонконге впервые с 5 марта нет новых случаев заражения коронавирусом
Профсоюз поддержал предложение выплачивать мигрантам пособие по безработице на время карантина
В Госдуме прокомментировали возможные поправки касаемо соседских прав
В Минобороны ответили на заявления ВМС США об "опасном сближении" с Су-35
Заявки на «вирусный» детский капитал подали 1,3 млн родителей