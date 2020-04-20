Число новых зараженных упало в полтора раза. Врач рассказал, что значат эти цифры

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано значительно меньше подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – всего 4 268 в 76 регионах. Ничего себе мало?! Да, но в воскресенье сообщалось о 6 060 случаях инфицированных.

А обстановка сейчас такая, что снижение числа зараженных – новость определенно хорошая и радостная. Это начало хорошей тенденции? «КП» обратилась за комментарием к иммунологу, эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

- По одному дню сказать, что есть обнадеживающая тенденция, к сожалению, нельзя. По-прежнему, прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России - в пределах от 14% до 18%. Так происходит больше 10 дней, кроме сегодняшнего. Если, например, вчера, когда было 6 060 случаев прирост доходил до 16,5%, то сейчас, когда зафиксировано 4 268 новых случая, прирост получается уже около 10%.

Пока говорить про тенденцию, конечно, рано, но есть шанс, что в течение ближайших дней ежедневный прирост будет ниже 10%. Посмотрим. Пока идет некоторое колебание «меньше – больше» в пределах одного коридора.

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