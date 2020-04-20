Социолог Роман Могилевский: Мы относимся к эпидемии как итальянцы, а в Ираке боятся ударов по пяткам

Большинство граждан в развитых стран мира готовы к тому, чтобы их права были ущемлены — если это поможет победить коронавирус. Такие данные дал опрос Gallup International и холдинга «Ромир».

18 тысяч граждан из 17 стран были опрошены в первые два месяца весны. Число согласных на ограничения выросло - с 75% в марте до 81% в апреле. В Пакистане и Ираке по 92% готовы на ужесточения - лишь бы быть живыми и здоровыми. 59% таких в Индии. И лишь 7% - в Японии. А ведь она подверглась атаке коронавируса одной из первых! При том одинаково число тех, кто пожертвует правами ради жизни — по 44% в Италии и России.

«КП» попросила прокомментировать итоги опроса одного из основателей Фонда политических исследований и эксперта Агенства социальной информации Романа Могилевского.

- За жизнь люди боятся больше, чем за свободы?

- Когда людей спрашивают — возможная смерть или вероятная боль (в контексте вопроса) от коронавируса, либо ограничение ваших прав (подразумевая временность таких ужесточений ), то мы видим: преобладают те, кто склонен принять ограничения.

- Это проблема?

- Это серьезна ментальная и социальная проблема. В общечеловеческой системе ценностей для большинства цивилизованных людей жизнь и здоровье почти всегда выше остальных ценностей. Хотя из немалого числа респондентов из числа образованных, занятых специальными видами труда, связанными с творчеством, всегда есть те, кто готов пожертвовать жизнью ради «свободы».

- Почему лишь 7% японцев готовы поступиться своими правами ради победы над эпидемией?

- Япония высокоразвитая, но при том до сих пор очень своеобычная страна. Там влияют и факторы местной культуры, и факторы проникновения культуры западной. Жертвовать собою ради свободы — это, скорее, можно отнести к западному стандарту.

7% японцев готовы поступиться своими правами ради победы над эпидемиейФото: REUTERS

- У японцев же было много заболевших в начале пандемии?

- У меня предположение такое. Япония слишком быстро, в отличие от других стран, прошла период роста. То самое знаменитое «японское экономическое чудо». В течении двух поколений они извлекли образ полезности западного образа жизни и экономики. И поняли, что Запад... положителен! И изменилось то, что связано с традиционной политикой… Похоже, японцы качество своей островной жизни на это променяли — на свободу передвижения, свободу покупок, просмотров. Они и связывают сейчас свободу именно с качеством жизни.

- Почему в России и у Италии 44% таких граждан?

- Потому что мы схожи с итальянцами. Да, раздолбайством по отношению к запретам, если хотите. Есть социокультурные сходства — барьеры не любим, например. Не впервые возникает идея, что в отношении пандемии массовая реакции жителей Италии и России во многом схожи. На первый план выдвигаются общие социо-культурные характеристики. У россиян, как и у итальянцев была замедленная, неявная реакция на прямую и явную угрозу. В Италии, как и в России, сильны внутрисемейные связи.

- Разве они не разрушены?

- Ну, Москва в этом контексте не показатель. У нас и у них сильны постоянные обмены между родственниками. И демографическая структура по основным показателям у нас с итальянцами более близка, чем с большинством других европейских стран.

- Имеете ввиду, что большие семьи живут в одном доме или в одной большой квартире как в Италии, так и в России?

- Совершенно верно. И совместная семейная скученная жизнь - она широко и явно представлено и у нас, и на Апеннинах.

- В Италии — да. Но у нас то где встретишь подобное?

- Мы живем в мегаполисах. И стандарты мегаполисов сейчас почему то автоматически переносятся на всю страну. Что неверно. В городах с населением от 100 до 500 тысяч человек ситуация иная. И эти города сохраняют еще условно патриархальную структуры отношений в семье, в близком круге. Если брать средние показатели патриархальности, то здесь возможны близкие моменты.

- Так чего больше у россиян — свободолюбия или безалаберности?

- В каком-то смысле свободолюбие - это и есть безалаберность. Мы, как и итальянцы, закрываем глаза не некоторые необходимые ограничения. Нам объявляют о запретах на передвижения и появления в общественных зонах — ну а мы в ответ идем на шашлык в ближайший парк.

- Почему больше всего «согласных» в Ираке и Пакистане?

- 92% согласных в азиатских станах, где были (и есть) авторитарные режимы. Там государство всегда жестко диктовало свою волю. Если гражданам запрещают передвигаться — они стараются не передвигаются. Иначе получат палкой по голове или по пяткам. И это в лучшем случае. Они все же боятся смерти больше, чем возможности что-то прокричать на площади.

- Почему в «правильной» Германии 48% «свободолюбцев»?

- Надо иметь виду те демографические процессы, которые сильно меняют картину в Германии. Это не только турки, которых там уже миллионы, и в третьем поколении, но и новая волна с Ближнего Востока, в последние 4-5 лет. Возможно, в этом опросе Гэллапа свою роль сыграли и так называемые «новые немцы».

- В Австрии — 51% ...

- Австрия в чем то очень похожа на Германию. Но в некоторых аспектах более замкнута на себя. Она более закрыта. Все-таки важно было бы все это взвесить по группам населения. Понять, как именно какие группы реагировали на конкретные вопросы.

- Число готовых поступиться правами росло с марта по апрель. С 75 до 81 процента. То есть смерть по всему миру от вируса повлияла?

- Ощущение усиления угрозы в общественном восприятии налицо. В России и в ряде стран СНГ все таки отношение к информации из «официальных» СМИ и из соцсетей до сих пор разнится. А в европейских странах это в значительной мере сглажено. И в голове немца, итальянца, британца эта информация в течении дня смешивается - и он уже не вполне различает, где и что.

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