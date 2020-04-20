2020-04-20T14:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство признало средства индивидуальной защиты товарами первой необходимости

В уточненном перечне непродовольственных товаров 24 категории
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В перечень включены все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средстваВ перечень включены все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство расширило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Напомним, этот перечень правительство утвердило 28 марта в связи с распространением коронавируса.

Если раньше в перечне значились санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук, то теперь формулировка изменилась. В перечень включены все средства индивидуальной защиты (а это не только маски, но и перчатки, очки, защитные костюмы), а также дезинфицирующие и антисептические средства.

Обновленный перечень был опубликован в понедельник на сайте кабмина. По закону магазины, продающие товары первой необходимости, имеют право продолжать работать во время карантина. Что вошло в обновленный перечень непродовольственных товаров первой необходимости:

1.Средства индивидуальной защиты 2.Средства дезинфицирующие 3.Антисептические средства 4.Салфетки влажные 5.Салфетки сухие 6.Мыло туалетное 7.Мыло хозяйственное 8.Паста зубная 9.Щетка зубная 10.Бумага туалетная 11.Гигиенические прокладки 12.Стиральный порошок 13.Подгузники детские 14.Спички 15.Свечи 16.Пеленка для новорожденного 17.Шампунь детский 18.Крем от опрелостей детский 19.Бутылочка для кормления 20.Соска-пустышка 21.Бензин автомобильный 22.Дизельное топливо 23.Газомоторное топливо(компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) 24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

ИСТОЧНИК KP.RU

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