2020-04-20T15:29:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 20 апреля 2020: подтверждено 316 новых больных, скончались еще 26

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 20 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Во Франции количество смертей достигло 19 744 человека.Во Франции количество смертей достигло 19 744 человека.
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По состоянию на 20 апреля во Франции коронавирусную инфекцию обнаружили у 152 894 человек. По последним данным, за сутки количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 316.

Количество смертей выросло на 26. 12 человек скончались в в Мартинике, восемь – в Гваделупе, четыре в Майотте и два в Сен-Мартене. Таким образом, количество смертей достигло 19 744 человека.

Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на восемь и суммарно на сегодня равняется 36 578 человек.

Сегодня, 20 апреля, Франция, также как и Чехия, Норвегия и Польша ослабляют карантин.

Во Франции разрешат посещать дома для престарелых, однако физический контакт останется под запретом - только двое родственников могут приходить в гости за раз.

Следы коронавируса тем временем были обнаружены в водосточных трубах с технической водой, что используется для очистки улиц в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию французской столицы.

После этого технические сотрудники приостановили использование трубопровода в целях предосторожности. Власти города уверили – никакой опасности для питьевой воды нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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