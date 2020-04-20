2020-04-20T15:30:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 20 апреля 2020: число зараженных достигло 20 863 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 20 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Наиболее сложная обстановка в северном регионе – 12 543 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 424 человека.Наиболее сложная обстановка в северном регионе – 12 543 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 424 человека.
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По состоянию на 20 апреля в Португалии коронавирусную инфекцию обнаружили у 20 863 человек. Число заразившихся увеличилось на 657 за сутки. Зафиксирован еще 21 случай смертей от коронавируса, и сегодня число погибших составило 735 человек. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно на сегодня равняется 610 человек по данным Университета Хопкинса.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе – 12 543 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 424 человека.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая. Президент страны Марселу Ребелу де Соуза отметил, что продление режима ЧП необходимо в нынешних условиях для борьбы с эпидемией коронавируса, но подчеркнул, что с учетом эпидемиологической обстановки в стране возможно постепенное возвращение к работе компаний, магазинов и других предприятий.

Тем временем власти страны продолжают анализировать варианты возобновления национального чемпионата.

Накануне премьер-министр Португалии Антониу Коста в интервью еженедельнику Expresso заявил, что последние десять туров могут быть сыграны в период с июня по июль. Он с оптимизмом смотрит на возобновление футбола в Португалии, хоть и с рядом ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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