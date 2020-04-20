2020-04-20T15:28:12+03:00
Умные вещи

ВКонтакте выяснили, о чём мечтают россияне во время самоизоляции

Больше всего пользователи мечтают о новых смартфонах, наушниках и фитнес-браслетах
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Большинство пользователей интересуются развлечениями и высокотехнологичными товарамиБольшинство пользователей интересуются развлечениями и высокотехнологичными товарамиФото: ВКонтакте
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Соцсеть ВКонтакте провела исследование и выяснила, что именно пользователи добавляют в свои виш-листы в разделе «Желания». Он появился в мобильном приложении VK вскоре после начала периода самоизоляции. В списки желаний попадают антисептики, море, компьютерные кресла и другие мечты.

Только за первые две недели новым разделом воспользовались больше 4 миллионов человек. В «Желаниях» они указывают товары из VK и AliExpress, которые хотят получить в подарок, рассказывают о своих мечтах, просматривают виш-листы друзей и находят идеи для сюрпризов близким в тематических подборках.

Чаще всего желания добавляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В топ активных городов также попали Краснодар, Казань, Новосибирск и Самара.

Самые популярные товары в «Желаниях» связаны с комфортом в самоизоляции:

- Большинство пользователей интересуются развлечениями и высокотехнологичными товарами. В разделе много заявок на смартфоны — в лидерах iPhone, чуть отстаёт Samsung Galaxy. Из беспроводных наушников предпочитают AirPods, из фитнес-браслетов — Mi Band. Среди игровых приставок побеждают Dendy и PlayStation — вторая идёт с небольшим отставанием. Из настольных игр чаще выбирают «Монополию».Также есть большой спрос на компьютерные кресла и зарядные устройства.

- В желаниях много гигиенических и косметических средств — статистика показывает, что люди заботятся о красоте и здоровье. Популярностью пользуются санитайзеры и антисептики, влажные салфетки, термометры — их выбирают даже чаще, чем смартфоны. Также в виш-листах есть массажные ванночки для ног, кремы и щипцы для завивки волос.

- Во время самоизоляции многие пользователи стремятся обустроить свой быт и загадывают электрические грили, кофемашины и мультипекари.

В списке востребованных товаров также оказалась маскарадная маска с волчьей головой и большая плюшевая акула.

Помимо конкретных вещей, в разделе можно оставить собственное желание. Список получился разнообразный:

- в Москве больше всего хотят вакцину от коронавируса;

- в Барнауле мечтают о скорой победе над COVID-19;

- в Белгороде хотят на море;

- во Владивостоке загадывают стикеры ВКонтакте, комплекты книг о Гарри Поттере и фигурки BTS;

- в Воронеже желают любви и необычных носков;

- в Екатеринбурге загадывают мягкие игрушки, мерч BTS и спортивный инвентарь;

- в Казани ищут любовь и счастье;

- в Оренбурге мечтают об окончании самоизоляции и готовятся к активной жизни — здесь в топе футбольные и волейбольные мячи и модные носки;

- в Перми есть спрос на гитары, татуировки и букеты цветов;

- в Уфе хотят счастья и денег.

Среди желаний россиян также часто встречаются автографы знаменитостей, товары для взрослых и книги.

Чтобы поддержать пользователей во время самоизоляции и помочь мечтам исполниться, ВКонтакте и AliExpress Россия устраивают розыгрыш, на который потратят 13,5 миллиона рублей. Для участия нужно зайти в раздел «Желания» в мобильном приложении VK, добавить в виш-лист как минимум один товар AliExpress и поделиться им в историях с хештегом #экспрессжеланий. Все участники получат скидку 150 рублей, а каждый сотый выиграет по купону на 1 500 рублей для покупок на AliExpress. Розыгрыш продлится до 27 апреля включительно. Все участники получат свои купоны до 30 апреля — они появятся в мини-приложении AliExpress в VK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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