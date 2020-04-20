2020-04-20T17:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик: только 30% плазмы крови пригодно для лечения больных коронавирусом

На совещании у Владимира Путина Александр Гинцбург рассказал о последних данных по лечению тяжелых больных COVID-19 с помощью переливания крови от выздоровевших добровольцев
Анна НИКОЛАЕВА
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Сейчас в нашей стране проанализировано порядка 200 порций сыворотки крови от переболевших COVID-19 на предмет наличия вирус-нейтрализующих антител. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"Сейчас в нашей стране проанализировано порядка 200 порций сыворотки крови от переболевших COVID-19 на предмет наличия вирус-нейтрализующих антител. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
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- Сейчас в нашей стране проанализировано порядка 200 порций сыворотки крови от переболевших COVID-19 на предмет наличия вирус-нейтрализующих антител. Опыт показал, что лишь около 30% выздоровевших пациентов имеют сыворотку, которой можно лечить тяжело больных коронавирусной инфекцией. В такой сыворотке достаточный уровень вирус-нейтрализующих антител, - рассказал на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ у Владимира Путина директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

- Две трети сыворотки для лечения не пригодны. Хотя там и содержатся довольно большие титры антител к самому вирусу. Однако они не позволяют нейтрализовать инфекцию, - отметил академик.

Ученый также сообщил, что сегодня мощности Центра имени Гамалеи позволяют проверять на пригодность для лечения сыворотку гораздо большего количества доноров.

В то же время, если говорить о других регионах кроме Москвы, то они сейчас вряд ли смогут использовать показатели вирус-нейтрализации для анализа плазмы. «Поэтому на базе нашего института разрабатывается тест-система, которая позволит определять количество антител, необходимых для нейтрализации вируса. Надеюсь, что до конца этой недели данная тест-система поступит на регистрацию», - сообщил Гинцбург.

Академик Гинцбург - о старте испытаний вакцин против коронавируса.

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Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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