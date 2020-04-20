Академик рассказал Путину, когда в России закончится эпидемия коронавируса

Пульмонолог, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты Александр Чучалин во время совещания с президентом рассказал о своем прогнозе развития событий.

Сколько это будет продолжаться

- Давайте вернемся к тому, что было в 2002-м году, как долго это происходит (вспышка SARS, - прим.ред.). Это протекает 3,5 месяца. Ситуация 2012 года – 3,5 – 4 месяца. Если мы говорим, что в России мы стартовали с конца февраля, быть может, с середины февраля, то есть законы эпидемиологической волны (которые не меняются, - прим.ред.).

Таким образом, по расчетам академика, вспышка COVID-19 должна завершиться в России к лету.

Об аллергии в условиях эпидемии коронавируса

- Чего я сейчас опасаюсь. Сейчас начинается период аллергических заболеваний, поллинозы, особенно первой половины мая. Порядка 20 – 30 % населения в Москве - это люди, которые страдают аллергией. Симптомы те же самые, что у ОРВИ. Нужно срочно обучить врачей, чтобы они не пошли по ложному пути, записывая всех в коронавирусные больные. Понимали, где коронавирус, а где другая ситуация.

О том, какие дополнительные меры безопасности нужно предпринять аллергикам, читайте на сайте kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774315" frameborder="0"></iframe> Академик Чучалин - о коронавирусе: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию.

В ТЕМУ

Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России

Президент поручил увеличить число мест в больницах для пациентов с коронавирусом и обеспечить защиту врачей (подробности)