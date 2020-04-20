«ПСБ» объявил о старте ипотечной программы по ставке 6%

«ПСБ» запускает ипотечную программу по сниженной ставке до 6% годовых. Кредиты на покупку жилья в новостройке на таких условиях выдаются в рамках госпрограммы поддержки россиян и строительной отрасли. Оформить заявку на ипотеку по сниженной ставке в ПСБ можно до 15 мая.

О введении льготной программы субсидирования ставки по ипотечному кредиту на уровне 6,5% 16 апреля объявил президент России Владимир Путин. В дополнение к государственным субсидиям «ПСБ» еще больше понизил ставку — до 6%. С 20 апреля банк принимает заявки на ипотеку до 8 млн рублей для приобретения жилья в новостройках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимальная сумма кредита для покупки недвижимости в других регионах России составляет 3 млн рублей. При этом у заемщика должен быть первоначальный взнос не меньше 20% от стоимости жилья.

- Являясь одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования, «ПСБ» поддерживает инициативу, направленную на стимулирование строительного сектора экономики и помощь населению, - подчеркнул руководитель розничного блока «ПСБ» Сергей Малышев. - Эта мера запущена вовремя, и важно оперативно приступить к ее реализации. Мы, со своей стороны, готовы сделать дополнительные шаги – и выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусмотрено госпрограммой.

В этом году «ПСБ» нарастил долю ипотечных кредитов: в первом квартале их объем увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти половина всех выданных банком ипотечных кредитов приходится на квартиры на первичном рынке недвижимости.