Чистая дружба: заботливый кот вымыл крошечного утенка

Страшнее кошки зверя нет.

Чепуха! – решил серый котейка и нежно приобнял утенка.

Наверно именно так начиналась эта история. Хозяин пернатого и пушистого решил времени даром не терять и взять в руки телефон, чтобы снять все происходящее на видео. Тем более, поверить в подобную историю почти невозможно.

Ну какая может быть дружба между котом и крошечным утенком? Правильно, самая вкусная, но при условии, что последний обед первого.

В этом же случае история получила неожиданный финал. Увидев пищащий желтый комочек домашний питомец проникся самыми нежными чувствами. Нежно приобнял кроху всеми четырьмя лапами, а на тот случай если утку только принесли с улицы, решил провести гигиенические процедуры, пишет Ридус.

Потому что в наше время, хороший друг – это чистый друг.

Увидев короткий ролик в Сети пользователи удивились неожиданной дружбе, но еще больше их поразила котейкина хитрость, в комментариях развернулись настоящие баталии:

- Это настоящая любовь!

- Настоящая любовь к утятинке!

Не будьте такими циничными… Кот заботится об уточке, умывает…

Правильно, еда должна быть чистой!