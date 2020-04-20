2020-04-20T17:01:15+03:00
Дом. Семья

Чистая дружба: заботливый кот вымыл крошечного утенка

Пушистый домосед оказался подозрительно заботливым
Елена АКИМОВА
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Кот завел нежную дружбу с утенкомКот завел нежную дружбу с утенком
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Страшнее кошки зверя нет.

Чепуха! – решил серый котейка и нежно приобнял утенка.

Наверно именно так начиналась эта история. Хозяин пернатого и пушистого решил времени даром не терять и взять в руки телефон, чтобы снять все происходящее на видео. Тем более, поверить в подобную историю почти невозможно.

Ну какая может быть дружба между котом и крошечным утенком? Правильно, самая вкусная, но при условии, что последний обед первого.

В этом же случае история получила неожиданный финал. Увидев пищащий желтый комочек домашний питомец проникся самыми нежными чувствами. Нежно приобнял кроху всеми четырьмя лапами, а на тот случай если утку только принесли с улицы, решил провести гигиенические процедуры, пишет Ридус.

Потому что в наше время, хороший друг – это чистый друг.

Увидев короткий ролик в Сети пользователи удивились неожиданной дружбе, но еще больше их поразила котейкина хитрость, в комментариях развернулись настоящие баталии:

- Это настоящая любовь!

- Настоящая любовь к утятинке!

Не будьте такими циничными… Кот заботится об уточке, умывает…

Правильно, еда должна быть чистой!

Заботливый кот вымыл утенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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