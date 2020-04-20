Чистая дружба: заботливый кот вымыл крошечного утенка
Страшнее кошки зверя нет.
Чепуха! – решил серый котейка и нежно приобнял утенка.
Наверно именно так начиналась эта история. Хозяин пернатого и пушистого решил времени даром не терять и взять в руки телефон, чтобы снять все происходящее на видео. Тем более, поверить в подобную историю почти невозможно.
Ну какая может быть дружба между котом и крошечным утенком? Правильно, самая вкусная, но при условии, что последний обед первого.
В этом же случае история получила неожиданный финал. Увидев пищащий желтый комочек домашний питомец проникся самыми нежными чувствами. Нежно приобнял кроху всеми четырьмя лапами, а на тот случай если утку только принесли с улицы, решил провести гигиенические процедуры, пишет Ридус.
Потому что в наше время, хороший друг – это чистый друг.
Увидев короткий ролик в Сети пользователи удивились неожиданной дружбе, но еще больше их поразила котейкина хитрость, в комментариях развернулись настоящие баталии:
- Это настоящая любовь!
- Настоящая любовь к утятинке!
Не будьте такими циничными… Кот заботится об уточке, умывает…
Правильно, еда должна быть чистой!
Заботливый кот вымыл утенка.
ИСТОЧНИК KP.RU