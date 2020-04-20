«Сам так не помоешь»: в России появилась новая профессия - дезинфектор такси

Такси уже давно не роскошь, а необходимый любому городу общественный транспорт. В условиях пандемии роль такси переоценить сложно. Ежедневно миллионы россиян пользуются услугами такси, чтобы доехать в поликлинику, на работу, навестить пожилых родственников. В Яндекс.Такси уверены, что прежде всего такие поездки должны быть безопасными. Поэтому агрегатор одним из первых в России организовал для своих партнеров ежедневную дезинфекцию автомобилей такси.

Уже сейчас специальные центры обработки принимают водителей Яндекс.Такси в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Географию планируется расширять.

Как это работает? Ежедневно водители такси приезжают в центры дезинфекции. Они работают, как правило, с восьми утра и до восьми вечера. Автомобили обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами – «Септодор» и «Алмадез». Препараты относятся к 4 классу опасности, то есть для человека они не вредны. Чаще всего такие средства используют для дезинфекции помещений, например, детских садов и школ после вспышки гриппа или другой инфекции. Теперь препаратами обрабатывают такси. Дезинфицирующие средства действуют в течение 12 часов, поэтому так важно не пропускать ежедневные обработки.

Дезинфекторы с помощью распылителей наносят жидкость на кузов машины, а также тщательно обрабатывают весь салон: от ручек дверей до кресел и багажника. Такое распыление называют еще обработкой по технологии «холодного тумана» - жидкость скорее похожа на дым или аэрозоль, ее частицы проникают даже в труднодоступные места. После обработки автомобиль проветривают в течение 10-15 минут. Готово! Водитель между тем получает на руки акт о прохождении дезинфекции. Почти во всех городах, где организована дезинфекция, у партнеров Яндекс.Такси есть возможность пройти ее бесплатно. В одной только в Москве ежедневно обработку проходят 3 тысячи машин. Водители уже привыкли к новым правилами и старательно их соблюдают. -еще бы, ведь от этого зависит и их собственное здоровье, и здоровье их семей.

Кто же такие дезинфекторы такси? Это, пожалуй, одна из новейших профессий на современном российском рынке труда. Появилась на всего месяц назад, после введения пандемии коронавируса. Однако новичками дезинфекторов такси не назовешь. Большинство их них уже много лет борются с распространением вирусов и другой инфекции. У многих есть медицинское образование.

- Чтобы стать дезинфектором такси, нужно пройти обучение в специальных эпидемиологических центрах. Это не быстрый процесс- как минимум полгода. Не помещает и медицинское образование, у меня оно есть, - рассказала «КП» дезинфектор такси Елена Грицко. – Мы работаем с химическими соединениями и, конечно, необходимы специальные знания, для того чтобы правильно провести обработку. Поток транспорта с каждым днем увеличивается, мы видим, что водители подходят к процедуре ответственно. Они понимают, что это необходимо, как для их безопасности, так и для безопасности пассажиров.

О том, что работа у них непростая, дезинфекторы рассказывать не любят. Люди скромные. Каждый день они надевают защитные костюмы (в шутку между собой их называют иногда «противочумными») и респираторы. На плече тяжелый баллон распылителя с дезинфицирующей жидкостью. Конечно, заказы на дезинфекцию транспорта были и раньше, но в основном промышленного. Эпидемия диктует новые порядки. И дезинфекторы наравне с врачами работают, чтобы мы с вами были в безопасности.