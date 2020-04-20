Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи

Вместе с весной приходят и хорошие новости о главной беде 2020 года. Угрожающий «пик» на графике прироста заболеваемости коронавирусом почти во всех странах постепенно переходит в «плато».

Америка: бизнесу — ещё четверть триллиона!

Так, в США, несмотря на астрономические цифры (ровно три четверти миллиона заболевших) — суточный прирост упал до 3,6% (две недели назад было свыше 8%).

Даже злейшие враги, республиканцы (однопартайцы президента Трампа) и оппозиционеры-демократы близки к тому, чтобы договориться в Конгрессе о выделении нового транша на субсидии и льготные кредиты бизнесу, пострадавшему от «короны». Предыдущий пакет финансовых мер на сумму в $2,3 трлн уже израсходован.

Помимо того, для поддержки штатов, наиболее пострадавших от «ковида», и помощи в закупках медикаментов создаётся отдельный фонд в $500 млрд.

На этом фоне во многих, особенно «демократических», регионах сторонники Трампа устраивают автопробеги и митинги с требованием смягчить карантинные меры. Сам президент уже анонсировал план возвращения экономики к жизни, и кое-где под давлением и из Вашингтона, и «снизу» местные власти также постепенно снимают блокаду.

В Каталонии всем владельцам полиса государственного медстрахования в аптеках бесплатно раздают защитные маски.Фото: REUTERS

Испания: раздача бесплатной маски — каждому!

В Каталонии (одна из автономных областей Испании) всем владельцам полиса государственного медстрахования в аптеках бесплатно раздают защитные маски. По одной в руки, сообщает канал «Каталонский карантин». Всего планируется раздать 1,5 млн штук.

Есть и другие хорошие новости. Эрзац-госпитали (наподобие тех, что на скорую руку построены в экспоцентрах) потихоньку закрываются. Посетителей у них всё меньше: вчера прирост заболеваемости составил 2,2%; сегодня — 0,8%.

— Можно начинать говорить о старте перехода к смягчению карантина, — предельно дипломатично сообщает глава МВД Испании.

В Германии с 20 апреля открываются непродовольственные магазины площадью менее 800 кв. метров, а также автосалоны.Фото: REUTERS

Германия: открываем автосалоны

Здесь тенденции те же самые. Прирост больных позавчера — 2,7%; вчера — 1,8%; сегодня — 1,3%. С 20 апреля открываются непродовольственные магазины площадью менее 800 кв. метров, а также автосалоны (в стране традиционно мощная автомобильная промышленность, и каждый проданный автомобиль — это доходы не только БМВ или «Ауди», но и десяткам их поставщиков-смежников).

С 4 мая ожидается возобновление работы школ и парикмахерских. С этого же дня, возможно, откроют границы с соседними государствами, прежде всего Францией.

Есть и плохие новости: масштабная помощь бизнесу от «корона-кризиса» не всегда приходит по адресу. Так, берлинский проповедник Ахмад Армих получил от региональных властей 18 тыс. евро как якобы нуждающийся предприниматель. При этом 46-летний мужчина был фанатом ИГИЛ (запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация — ред.) и находился под наблюдением спецслужб как потенциальный террорист. Сейчас его случай изучает прокуратура.

В крупнейшей южноамериканской стране ежедневный прирост «коронавирусников» хоть и велик, но тоже стабилизировался.Фото: REUTERS

Бразилия: все свободны?

В крупнейшей южноамериканской стране ежедневный прирост «коронавирусников» хоть и велик, но тоже стабилизировался. Как и суточный прирост умерших от «ковида»: неделю назад +15%, сегодня — втрое меньше.

Президент Жаир Болсонару, и раньше высмеивавший истерику вокруг коронавируса, излучает оптимизм:

— Возможно, нынешняя неделя (20-27 апреля — ред.) будет последней, когда для борьбы с распространением пандемии нам потребуется сидеть дома, — допускает он.