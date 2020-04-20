Институт развития интернета проведет конкурс на создание интернет-контента для молодежи

20 апреля Институт развития интернета (ИРИ) начинает новый прием заявок на создание социально значимого контента для молодежной аудитории. Заявки будут приниматься в течение месяца, а итоги конкурсного отбора планируется подвести 28 июля. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Культура», общий объем субсидии — 3 млрд руб.

ПОВЫСИТЬ ПЛАНКУ

«Мы рады объявить о старте второй волны конкурсного отбора, она будет проводиться в течение трех месяцев, а не двух, как это было ранее. Сжатые сроки вносили дискомфорт в работу всех участников — ИРИ, независимых экспертов и коллегиальных органов отбора», — говорит генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин.

Управленец также отметил, что за два с лишним месяца проведения первого конкурса был получен важный организационный опыт и обратная связь от конкурсантов, что позволит существенно повысить планку отбора проектов.

«В сегодняшних очень непростых условиях мы наблюдаем острую нехватку позитивного контента, при этом запрос в молодежной среде на него крайне высок. Мы, безусловно, не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, и контент, посвященный проблемам, с которыми сталкивается молодое поколение, не менее важен для нас. Более того, мы обновили список тем, добавив в него направление, посвященное именно проблемам молодежи и помощи в их решении», — рассказал Антон Ключкин.

Также среди тем конкурса — «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

Заявки на конкурс могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в интернет-СМИ». Они будут приниматься до 20 мая, после этого проекты оценят независимые эксперты. Окончательное решение будет принимать Конкурсный комитет и Наблюдательный совет под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

НЕПРОРАБОТАННОЕ – ОТСЕВАТЬ СРАЗУ

Ко второй волне конкурса эксперты подготовили несколько нововведений. Экспертиза теперь состоит из нескольких этапов: проекты будут оцениваться по формальным критериям, по содержанию, по стоимости (анализ смет), по соотношению стоимости к ключевым показателям эффективности.

«По итогам первой волны мы пришли к выводу, что откровенно непроработанные проекты имеет смысл отсеивать на первом этапе отбора заявок, чтобы эксперты не тратили на них время, а могли посвятить его тщательной оценке более качественных проектов», — пояснил гендиректор ИРИ.

Также обязательным становится условие о наличии презентации проекта и видеообращения (самопрезентации в формате видео) в составе заявки. Это прежде всего поможет экспертам оценить адекватность участника и серьезность его намерений, а также из-за сжатых сроков и ситуации с распространением коронавируса будет альтернативой очной защите проектов, которые планировалось проводить в рамках второй волны.

Участие заявленных в проекте известных людей, в том числе медийных персон, также должно быть подтверждено документально. Руководитель проекта, режиссер, сценарист должны приложить письменное подтверждение или видеообращение о своем участии.

Кроме того, появилось ограничение по стоимости одного проекта в зависимости от категории: «Видеоконтент» — не более 60 млн руб., «Блогосфера» — не более 30 млн руб., «Спецпроекты в интернет-СМИ» — не более 20 млн руб., «Игры и ПО» — не более 10 млн руб.

Помимо этого, теперь один участник может заявить не более трех проектов. Это сделано для обеспечения конкуренции, чтобы дать больше шансов на победу небольшим независимым студиям и блогерам.

Институт развития интернета также получает возможность участвовать в экспертизе. Оценивать один проект теперь будут два независимых эксперта со стороны профессионального сообщества (ранее было три) и два эксперта со стороны ИРИ.

«Зачастую у профильных экспертов не хватает компетенции разобраться, соответствует ли проект критериям, которые предъявляет государство к создаваемому контенту, определить рациональность запланированных расходов с точки зрения государственного финансирования. Этими вещами будут заниматься наши эксперты. Сама оценка проектов, как и прежде, будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, стоимость производства», — резюмирует Антон Ключкин.

Независимые отраслевые эксперты будут оценивать прежде всего компетенции команды, художественную ценность, положительный эмоциональный эффект от реализации проекта.