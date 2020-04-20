«Новые бедные» начали распродажу фамильных реликвий

СОВЕТСКИЕ РАРИТЕТЫ И ЗАМОРСКИЕ РЕДКОСТИ

Старинный немецкий барометр, английский бритвенный станок, классическая американская джинсовая куртка 70-х годов… В последний месяц на сайте объявлений «Авито» появились десятки любопытных предложений в стиле «винтаж». Люди продают вещи, которыми еще в прошлом веке пользовались их родители, бабушки-дедушки.

- На самоизоляции многие начали разбирать шкафы и отдавать на продажу старые, но еще годные в быту предметы, - комментируют в пресс-службе «Авито». – Мы наблюдаем рост предложений на электронику – 60%, на мелкую технику – 40%, на одежду – 16%.

Фотоаппарат "ФЭД", который недавно принесли в один из ломбардов. Фото: предоставлено Алексеем Лазутиным

Однако не все подобные объявления появились из-за того, что у людей появилось свободное время, чтобы разобрать старье. Некоторые продавцы просто резко обеднели из-за того, что их работа встала.

Житель Ростова-на-Дону Виталий выставил на продажу несколько вещей из советского периода – электростанок, фарфоровые игрушки, украшения.

- В хорошие времена я бы не стал продавать все это, - говорит он. – Но работы сейчас нет - я водитель-экспедитор. У меня трое детей, ипотека. Последнюю зарплату выплатили в размере минимального размера оплаты труда (по Ростовской области это 14,5 тысяч рублей – прим. «КП».). Этого, конечно, не хватает.

ЕСЛИ КАРАНТИН ЗАТЯНЕТСЯ — ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТБОЯ НЕ БУДЕТ

А вот в антикварных салонах ныне затишье.

- На 70-80% антикварный бизнес находится в выжидательной позиции, - рассказывает генеральный директор галереи антиквариата «Антик Палас» Елена Манукян. – Сейчас ведь очень не многие покупают. Только те, у кого есть лишние деньги и настроение для этого дела. Иногда нас просят подобрать что-нибудь для домашнего интерьера. Но, в основном, все покупки отложены на неопределенную дату, то есть до снятия карантина.

- Предлагают ли вам какие-то вещи для продажи?

- В последнее время стало больше таких предложений. Люди стараются обналичить вещи. На днях к нам обратился пожилой москвич с просьбой купить у него за небольшие деньги красивые каминные часы XIX века. Это редкая вещь. В иные времена он мог бы выручить за нее приличную сумму. А тут говорит: «Давайте договоримся по-любому, только приобретите».

- Так нужны были деньги?

- Очевидно, да. Он живет один, дети за границей. Нельзя сказать, что ему нечего есть, но, видимо, прижало. Купили недавно у одного коллекционера серию фигурок советского времени от Ломоносовского фарфорового завода. Тоже нужны были деньги человеку. Если карантин затянется, то от подобных предложений не будет отбоя.

ПОСТАВКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ВСТАЛИ

Владелица антикварного салона Дарья Ромась говорит, что обвал бизнеса сперва начался на европейском рынке. Из-за скачка валюты возросла цена. Водители, которые возили товар для антикварных салонов в Россию из-за границы, стали отказываться от поездок. Никому не хотелось рисковать своим здоровьем во время общения с продавцами, упаковщиками. Потом ехать через несколько стран до России, контактировать с пограничниками, таможенниками.

- Сейчас от клиентов поступают запросы на какие-то небольшие декоративные вещи: светильники, вазы, шкатулки, - говорит Дарья Ромась. – Но еще совсем недавно мы привозили для них эксклюзивные раритетные предметы.

- Были ли какие-то удачные находки за последнее время?

- До карантина на профессиональной ярмарке во Франции я интуитивно купила у одного пожилого французского аристократа кашпо. Оно мне очень понравилось: маленькое, изящное, выполненное из качественной бронзы. Потом оказалось, что оно сделано в XIX веке знаменитым Фердинандом Барбедьеном. Это была редкая удача для меня. А один антиквар мне рассказал, что недавно купил живописную картину за очень небольшие деньги. А когда принес ее в свою мастерскую и снял раму, под рамой была скрыта подпись «Поленов» (русский художник-передвижник – прим. «КП»). Понятно, что стоимость картины взлетела в сотни раз.

ЛОМБАРДЫ ПЕРЕШЛИ НА РАБОТУ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Президент Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин заявляет, что услугами этих контор пользуется каждый десятый россиянин. И ждет, что наплыв клиентов в ближайшее время будет еще больше.

- Исходя из сообщений в СМИ – более 60% россиян не имеют сбережений, а те, у кого они есть, могут продержаться максимум полгода, - напоминает Лазутин. - Малый бизнес в России фактически парализован. В «подвешенном» состоянии находятся в том числе очень большое количество мигрантов, которым крайне тяжело или даже фактически невозможно получить кредиты в розничных банках.

Банк России разрешил работать некредитным финансовым организациям в режиме новогодних праздников, когда многие ломбарды работают без выходных. Поэтому сейчас большинство ломбардов продолжают работать с соблюдением норм безопасности – маски, перчатки, дистанция в 1,5 метра. Но в некоторых регионах, видимо, Банк России не указ. В Крыму, Белгородской и Тульской областях ломбарды закрыли. Мы получаем жалобы из Владикавказа, Урала, Санкт-Петербурга.

- Стало ли больше обращений от людей, желающих заложить вещи?

- Пока нет. Но мы ожидаем, что, начиная с мая 2020 года, спрос существенно увеличится, и до конца 2020 года рост клиентов может составить от 35 до 50%.

- Какие сейчас вещи несут в ломбарды?

- В основном, это украшения. Но в последнее время понесли семейные реликвии – старые фотоаппараты, картины, картины. Продавать их жалко – все-таки память о родных людях. Но денег нет, поэтому закладывают в ломбарды до хороших времен.

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