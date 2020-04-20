Врач-инфекционист объяснил, почему детей от коронавируса нужно лечить дома

Юрий Владимирович – известный врач-инфекционист, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук – доложил президенту о специфике лечения коронавируса у детей.

1. Дети болеют COVID существенно реже, чем другие возрастные категории, - начал свое выступление академик – В РФ это 2,9 процента.

2. Дети болеют легко. 90 процентов легкие и бессимптомные формы. Примерно 10 процентов – средней тяжести. И единичные тяжелые случаи. Причем из тяжелых в отделения интенсивной терапии поступают только дети, причем идут дети не на ИВЛ, а для кислородной поддержки и благополучно возвращаются потом после купирования этой острой ситуации.

3. Есть дети из группы риска, которые требуют к себе особого внимания: с онкологической патологией, с иммунно-дефицитными состояниями, с бронхолегочной дисплазией и т.д. В мире из более чем двух миллионов заболеваний, чуть больше 10 случаев гибели детей.

Все погибшие дети, по словам врача, были из той самой группы риска – то есть имели сопутствующее заболевание.

Из таких постулатов и исходили в Москве, когда здесь приняли решение: с 13 апреля все легкие и бессимптомные случаи коронавирусной инфекции у детей нужно лечить на дому! Не приходится никого упрашивать лечь на носилки в бокс, чтобы поехать в инфекционную больницу, как на душераздирающем видео, облетевшем на днях интернет.

- Почему это правильно?- объясняет доктор Лобзин. - Дети лучше переносят лечение дома, нет психологической травмы от насильного разобщения с родителями.

Директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерально медико-биологического агентства» Юрий Лобзин.Фото: Youtube

К тому же это уменьшает вероятность распространения инфекции, в том числе медперсоналом. Врачи посчитали: за сутки к одному ребенку, лежащему в боксе с COVID в нетяжелом состоянии, как минимум 8 раз заглядывает кто-то из медперсонала. И несмотря на все средства индивидуальной защиты у врачей и медсестер, риск заразиться у них все равно есть. А значит, они могут распространить инфекцию дальше.

Однако известный инфекционист возразил своему коллеге, эпидемиологу Николаю Филатову, который чуть раньше на этом же совещании у Президента попросил открыть для посещений парки, детские площадки. Мол, для поддержки иммунитета очень важно гулять на свежем воздухе.

- Насчет открытия детских площадок, садов, школ, я бы не торопился, - заявил Юрий Лобзин – Дети, которые бессимптомно в основной своей массе переносят инфекцию, отличаются высокой подвижностью, активностью, коммуникабельностью. Я думаю, что здесь нужно все как раз очень серьезно продумать и взвесить.

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