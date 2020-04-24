Современный подход: как в Москве сортируют отходы

Программа раздельного сбора отходов в Москве исправно функционирует, при этом на всех ее этапах используются самые современные технологии. Мы заглянем «за кулисы» этой системы, чтобы в подробностях увидеть, как в столице сегодня сортируют мусор.

Один синий, другой серый

Сортировка начинается у нас дома, где мы разделяем твердые коммунальные отходы по разным пакетам. Сейчас уже буквально в каждом дворе московских жилых домов и учреждений стоят специальные контейнеры. Синие предназначены для вторичного сырья, то есть перерабатываемых отходов без следов загрязнений. Это пластик (бутылки из-под напитков и моющих средств, упаковки продуктов питания, канистры и т.д.), стекло (всевозможные банки и бутылки), металл (жестяные и алюминиевые банки, сковородки, кастрюли, болты, гайки), макулатура (бумага и картон).

В серые контейнеры попадают смешанные, загрязненные органикой (остатками пищи) отходы.

Из разных контейнеров ТКО вывозят разные мусоровозы, контролируемые с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС. Грузовикам для определенного вида отходов полагается соответствующий цвет и специальная пиктограмма.

У мусора из разных районов свои маршруты, определенные терсхемой. И синие, и серые контейнеры везут на сортировочные станции, где полезные фракции отбирают и отправляют на переработку. Чем отходы в синих контейнерах будут чище, тем больше вторсырья удастся переработать.

После вывоза отходы попадают на досортировку, где их дополнительно очищают и подготавливают к промышленному применению, а затем отвозят на предприятия вторичной переработки.

Как это работает?

На площадке у въезда на территорию мусоросортировочного завода каждая машина проходит радиационный и весовой контроль.

После этого мусор выгружают в павильоне. Например, на сортировочной станции во Владыкино есть конвейерные ленты для смешанных отходов и для содержимого контейнеров с вторичным сырьем. Сначала отсортировывают самые крупные предметы, это картонные коробки, пластиковые тазы, крупные емкости, ящики. Стекло сортируют по цветам, битое стекло в конце отделяют на решётчатой ленте. Отделяют аэрозольные балончики, стрейч и пузырчатую пленку.

Поступившие смешанные отходы тоже сортируют, извлекая пластик, стекло и другие пригодные для переработки компоненты, органику и то, что переработать нельзя, отправляют на полигон или на сжигание. После этого ленту чистят и сушат.

Раздельные отходы идут по конвейеру медленно. В кабине предварительной сортировки работают автоматические ленты, по которым движется мусор. Из общей массы извлекают то, что может помешать работе оборудования: например, ветошь, пленку и стекло, которое лопается при попадании в сепаратор. Стекло сортируют по цветам, и оно уходит в бункеры накопления.

После этого роторный сепаратор перетряхивает отходы – этим он эффективно отделяет органику и мелкие фракции, которые попадают на ленту отсева и уходят в контейнер, предварительно их пропускают под магнитом, выхватывающим мелкие металлические предметы.

В другой кабине сортировки всех видов вторсырья отбирается следующий мусор: пластик, тетрапак, металлические предметы и т.д.

Все это поступает в накопительные ячейки, а дальше — под пресс. Для каждого вида сырья мощность пресса варьируется. Из спрессованного сырья формируют специальные кипы, которые поступают по ленте подачи, их обвязывают проволокой и хранят на складе, где они дожидаются приезда грузовиков компаний-переработчиков.

Что потом?

Из переработанных отходов изготавливают канцелярскую, туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, стеклянные бутылки, банки, ПЭТ-тару, упаковки, контейнеры и ящики и многое другое.

Из вторичного сырья можно извлекать пользу неоднократно, а из некоторого – практически вечно. Того же пластика очень много типов, для каждого – своя технология переработки и утилизации. Переработанный пластик можно использовать, например, при производстве тары для пищевых продуктов.

А при плавлении лома алюминия тратится существенно меньше энергии, чем при производстве. Его можно постоянно перерабатывать, одна банка в среднем содержит до 40% вторичного сырья. Бумагу, до разрушения волокон целлюлозы, допустимо перерабатывать 5-7 раз. Некоторые виды бумажной продукции вообще можно на 100% сделать из вторичного сырья.

Вторичная переработка стекла ведется при более низкой температуре, чем производство, на этот процесс уходит меньше энергии, переработка стекла – это вообще своеобразный «перпетуум мобиле» - из 1 кг старых бутылок можно произвести 1 кг новых.

Система раздельного сбора работает и дает результаты, но для увеличения ее эффективности каждый из нас должен включиться в этот процесс, начиная этот комплексный этап сортировки у себя дома. Совершая небольшое усилие, отделяя полезные для переработки компоненты (стекло, пластик, металлы, бумагу) от остальных домашних отходов, мы не только сделаем свой город чище, но и поможем отечественным производствам дать вторую жизнь нашему мусору.