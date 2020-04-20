Волонтерские центры передают больницам и поликлиникам автомобили

Новые автомобили, брендированных хештэгом #СпасибоВрачам, замелькали во многих уголках нашей страны. Почти все региональные волонтерские центры «Единой России» передали больницам и поликлиникам новые автомобили, на которых перевозят врачей после смен домой или по вызовам к пациентам. Завершают передачу транспортных средств в отдельных регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Наибольшее количество автомобилей получили больницы Москвы и Московской области. Здесь эпидемиологическая ситуация остается самой сложной в стране.

«Терпение сотрудников медучреждений, понимание пациентов - наши медики делают все возможное, поверьте, - отметил главный врач московской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. - Содействие властей - огромное спасибо за оперативную и своевременную помощь. Помощь бизнеса – предпринимателям сейчас тоже непросто, но они тоже помогают и это бесценно. «Единая Россия» передала автомобили. Любая помощь сейчас – по цене жизни. Сегодня все мы как один встали плечом к плечу в борьбе с вирусом. Только так, сообща, мы сможем все преодолеть».

Дополнительный транспорт уже передан медикам и работает в Чувашии, Краснодарском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и других регионах.

«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы решили направить часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», - пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Автомобили закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии и перераспределению средств на оказание адресной помощи населению и медикам в условиях пандемии.

В Удмуртии, Вологодской области и Забайкальском крае транспорт используют для выездов к пациентам – в том числе тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. В Волгоградской области машины будут использовать реаниматологи – чтобы разгрузить основные экипажи.

В Карелии, Амурской области и других регионах автомобили планируют использовать не только для доставки врачей к пациентам, но и для выполнения других оперативных задач – например, для поездок медиков на работу.