К работе горячей линии «Мы вместе» присоединились священнослужители

В России продолжает свою работу горячая линия «Мы вместе» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19. К настоящему моменту в колл-центр поступило более 1,5 млн звонков, зарегистрировано более 170 тыс. заявок.

По мере обострения обстановки вокруг распространения коронавируса в России операторы колл-центра регистрируют все больше обращений с просьбой оказать психологическую поддержку, а также запросы о порядке функционирования религиозных учреждений в период карантина.

Для многих людей в нынешних непростых условиях важно получать не только психологическую помощь, но и оперативную информацию об условиях проведения религиозных мероприятий. В связи с этим Фонд Инносоциум –социальная платформа Фонда Росконгресс – совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской Православной Церкви, Главного раввината России и Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) объединяют усилия и подключаются к работе горячей линии для пожилых людей старше 60 лет и маломобильных граждан.

«Сегодня важно оказать духовную поддержку пожилым людям, которым особенно сложно как физически, так и эмоционально. Все в настоящий момент переходит в режим онлайн, нарушен привычный уклад жизни. Людям старшего поколения тяжело к этому приспособиться. Одна из первостепенных задач – максимально помочь пожилым справиться с этим непростым периодом в жизни общества и поддержать их. Особенное значение такая помощь приобретает в период крупных религиозных событий. Уверен, что благодаря совместным усилиям всех конфессий организаторам и волонтерам, кто принимает участие в работе горячей линии, удастся преодолеть все сложности», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Проект общероссийской горячей линии «Мы вместе» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19, реализован Общероссийским народным фронтом в партнерстве с социально ориентированным нефинансовым институтом развития, крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры Фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтерами Конституции» и ПАО «Ростелеком».

«В это сложное время многим людям нужны ободряющие слова, слова надежды. В рамках горячей линии мы получаем от старшего поколения запросы на психологическую помощь, не только светскую, но и духовную. Хорошо, что представители разных конфессий решили взять на себя эту непростую и важную задачу – духовного окормления и поддержки. Это значит, что, действительно, #МЫВМЕСТЕ», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«Когда привычная система координат смещается, как никогда востребована поддержка духовных наставников. Мы рады, что наша инициатива была поддержана представителями трех конфессий», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

«Русская Православная Церковь открыла свои центры и штабы помощи по всей стране: тысячи православных волонтеров помогают людям на самоизоляции, приносят продукты, лекарства, сестры милосердия помогают в уходе за лежачими людьми, значительно увеличилось количество обращений в церковные проекты помощи бездомным, наши центры гуманитарной помощи. В разных епархиях, включая Москву, открыты церковные горячие линии. Но сейчас многие люди вынуждены оставаться дома, им особенно важна духовная поддержка, и очень хорошо, что теперь наши священники смогут отвечать и на звонки на горячую линию «Мы вместе», – сказал председатель Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, руководитель православной службы помощи «Милосердие» епископ Пантелеимон.

Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (МАИБ) – платформа, объединяющая бизнесменов России и международные бизнес-элиты, ведущая деятельность согласно этическим нормам и с большим уважением к пожилым людям, также стала частью масштабного проекта. «Сейчас как никогда старшему поколению необходима материальная, физическая и духовная помощь. Мы готовы оказать со своей стороны все возможное для улучшения качества жизни нуждающихся. Если каждый из нас начнет с помощи людям из своего ближайшего окружения, постепенно смещая вектор в сторону менее близких, все большее число нуждающихся как можно скорее получат так необходимую в настоящее время помощь и внимание», – отметил президент Ассоциации Марат Кабаев.

В настоящий момент свое участие в работе горячей линии подтвердили священнослужители Православной Церкви и представители мусульманской общины. В ближайшее время ожидается подключение к проекту представителей иудейской общины.

Пользователи горячей линии «Мы вместе» получают возможность круглосуточно получать консультации по распространению вируса и мерам профилактики в стране по состоянию на день запроса. Также по телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.