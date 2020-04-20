Точка Немо: там находится кладбище космических кораблей

В официальных сообщениях космических агентств это место обычно называют «необитаемый район южной части Тихого океана». Но у него есть и более конкретное имя – Point Nemo. В переводе с латыни – «Точка Никто». 48°52′ ю. ш. 123°23′ з. д. - это самая отдаленная от обитаемых мест локация. До ближайшего человеческого жилья отсюда – 2700 км. Именно поэтому Точка Немо стала официальным кладбищем космических кораблей.

Расположение "Точки Немо" на карте.Фото: Google Карты

Обломки старого «Мира»

23 марта 2001 года в российском Центре управления полетов (ЦУП) была объявлена минута молчания. Только что успешно завершилась грандиозная операция – грузовой «Прогресс» стащил легендарную космическую станцию «Мир» с околоземной орбиты. Большая ее часть сгорела в атмосфере. А все, что осталось от станции, отслужившей человечеству 15 лет, опустилось на дно Тихого океана в районе Точки Немо – обычном месте затопления космических кораблей. Говорят, многие в ЦУПе плакали. И вся сложнейшая операция, за которой с тревогой следил весь мир, была действительно очень похожа на похороны.

С тех пор останки станции «Мир» лежат на глубине 4 км. А рядом с ними разбросаны другие космические обломки. Их немало. Точка Немо – официальное кладбище космических кораблей. Это место закрыто для судоходства. Потому что здесь с 1971 года наш ЦУП, НАСА и другие агентства топят все, что спускается с орбиты, и не сгорает в атмосфере.

Станция "Мир" на орбите Земли за пару лет до затопления. Фото: ТАСС

Считается, что в радиусе нескольких тысяч километров сейчас разбросаны обломки 140 российских аппаратов, а всего - 260 отработавших ресурс спутников и кораблей разных агентств. В их числе не только наш «Мир», но и первая китайская станция Tiangong-1, и ракеты SpaceX Илона Маска.

Хлам из космоса

Космос бесконечен. Планета Земля – песчинка в этом океане. Так зачем тратить на ней место, чтобы хоронить хлам из космоса? Но проблема в том, что на околоземных орбитах стало слишком тесно. Первый спутник мы запустили в 1957-м, и за последующие 60 с лишним лет основательно замусорили околоземное пространство. Специалисты МГТУ им Баумана недавно посчитали, что вокруг Земли летает порядка 7,5 тысяч тонн космического мусора – тысячи отработавших свое спутников, ступени ракет, другие обломки…

Они могут быть разного размера – от пули до автобуса, но каждый из них таит огромную опасность для действующих космических летательных аппаратов. Даже МКС – махине длиною больше ста метров - пришлось целых 25 раз маневрировать и менять свое местоположение, уклоняясь от летящего крупного космического мусора. А в прошлом году станцию предлагали оснастить специальными лазерами, чтобы из них расстреливать особо опасные обломки.

Компьютерное моделирование Европейского космического агентства со всеми находящимися на орбите Земли объектами, запущенными за годы освоения космоса.Фото: EAST NEWS

В общем, убирать за собой мусор с орбиты – вроде как правила хорошего тона. Более того, сейчас набирает обороты целый бизнес космических мусорщиков. Разрабатываются проекты, как специальные роботы-камикадзе будут в космосе хватать хлам в свои объятия, и стартовать с ним к Земле, сгорая в атмосфере. Но непотерянные для управления аппараты стараются после истечения их срока службы «валить» с орбиты целенаправленно. И делают это с особым расчетом – то, что не уничтожится в плотных слоях, падает как раз в Точку Немо.

Кто живет на дне океана

Наверное, это красиво. Метеоритный дождь грозно и величественно обрушивается с небес, чтобы исчезнуть в водах Тихого океана. Жаль оценить некому. Точка Немо - одно из самых безжизненных мест на планете.

Так что если вы боитесь, что очередной падающий спутник треснет по голове какого-нибудь зазевавшегося кита – то это зря. Ученые утверждают, что температура воды в районе Точки Немо – 5,8 градусов Цельсия, а ближайшая суша слишком далеко, чтобы здесь появилась хоть какая-то достойная кормовая база.

Но отдаленность района иногда порождает мифы. ВВС пишет, как в 1997 году океанографы обнаружили загадочный звук. Сразу появились теории, что его может издавать какой-то глубинный монстр. Реальность оказалась прозаичнее – виной переполоха, по видимому, оказался обычный лед. Когда трескаются большие айсберги, они издают именно такие сверхнизкочастотные звуки. Так что, похоже, только бактерии - главные живые посетители кладбища космических кораблей.