«Прощайте, друзья, переставим часы на час!» БГ призвал россиян оставаться дома

Солидарность, единение и взаимоподдержка — ключевые моменты во время самоизоляции. В связи с этим канал ТВ-3 запустил проект «Сидим дома со звездами». Его героями стали пять известных личностей (Владимир Маркони, Андрей Григорьев-Апполонов, Стас Костюшкин и другие). Они показывают, как живут в условиях изоляции, чем развлекают себя и как держат в форме. Иногда в качестве приглашенных гостей в рамках передачи появляются и другие звездные гости. В одном из ближайших выпусков материализуется Борис Гребенщиков. Он споет песню и поддержит тех, кто находится дома в ожидании конца эпидемии. В распоряжении «КП» оказался ролик с этим фрагментом.

- Привет, друзья! - обращается к зрителям Гребенщиков. - Позвольте мне в это странное время спеть для вас песню. И, пожалуйста, заботьтесь о себе и тех, кто вокруг вас. Берегите себя и любимых ваших.

После чего артист, сидя на солнышке, в фирменной манере исполняет песню «Пока не начался джаз» с альбома «День серебра» 1984 года.

«В трамвайном депо пятые сутки бал;

Из кухонных кранов бьет веселящий газ.

Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне.

Держи меня, будь со мной.

Храни меня, пока не начался джаз.

Прощайте, друзья, переставим часы на час;

В городе новые стены, но чистый снег;

Мы выпускаем птиц - это кончился век.

Держи меня, будь со мной,

Храни меня, пока не начался джаз.

Ночью так много правил, но скоро рассвет;

Сплетенье ветвей - крылья, хранящие нас.

Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет.

Держи меня, будь со мной,

Храни меня, пока не начался джаз...

Веди меня туда, где начнется джаз».

«Сидим дома со звездами», ТВ-3, понедельник-четверг, 11.30