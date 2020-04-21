2020-04-21T01:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 апреля 2020 года составило 3 446 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 21 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о числе вылечившихся из-за коронавируса в РоссииПоследние новости о числе вылечившихся из-за коронавируса в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 апреля 2020 года составило 3 446 человек. Всего за сутки по всей стране врачи выписали из больниц 155 человек, теперь их жизням и здоровью ничего не угрожает.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 27 тысяч человек. Сообщается, что у многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.

Каждый из россиян сейчас может помочь врачам бороться с болезнью. Для этого нужно просто остаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлен в РФ до конца апреля.

Ранее сайт сайт kp.ru писал, как дышать свежим воздухом не выходя из дома, особенно если у вас квартира в большой городе, и чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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