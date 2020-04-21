Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 апреля 2020 года составило 3 446 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 21 апреля 2020 года составило 3 446 человек. Всего за сутки по всей стране врачи выписали из больниц 155 человек, теперь их жизням и здоровью ничего не угрожает.
По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 27 тысяч человек. Сообщается, что у многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.
Каждый из россиян сейчас может помочь врачам бороться с болезнью. Для этого нужно просто остаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлен в РФ до конца апреля.
Ранее сайт сайт kp.ru писал, как дышать свежим воздухом не выходя из дома, особенно если у вас квартира в большой городе, и чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как избежать конфликтов и сохранить теплые семейные отношения на самоизоляции? Советы психологов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»