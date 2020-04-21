Число заболевших коронавирусом в России на 21 апреля 2020 достигло 47259

Число заболевших коронавирусом в России на 21 апреля 2020 года достигло 47 259, увеличившись за минувшие сутки на 4667. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Лидерами по числу заболевших среди регионов остаются Москва (26 350, +2026), Московская область (5241, +578) и Санкт-Петербург (1846, +86). Значительный рост случаев заболевания зафиксирован в Нижегородской (759, +113), Ростовской (292, +60), Мурманской (400, +46), Калужской (258, +70) областях и в Чеченской республике (264, +45).

За все время с начала эпидемии благополучно излечились от коронавируса 3451 человек, за сутки выздоровели 148 пациентов. Число умерших достигло достигло 409. По всей стране проведено более 2,05 млн тестов на COVID-19/