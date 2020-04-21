Посол КНР в России: Китайская сторона будет противостоять дискриминации иностранцев из-за эпидемии

Китай выздоравливает от коронавируса — а в европейских странах и России «чума 2020 года», похоже, наоборот, достигает пика. Как проходит совместная борьба с пандемией — и что Пекин думает о международных санкциях, которые Запад не снимает даже несмотря на общемировую беду?

Об этом в эксклюзивном интервью «КП» рассказал Посол КНР в России — господин Чжан Ханьхуэй.

«ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА НАМ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ»

— Господин Посол, как Вы оценили помощь и поддержку, которые Россия оказала Китаю в борьбе с эпидемией?

— Эпидемия COVID-19 показала нам, кто является настоящим другом. Китайский народ не забудет, как Президент России Владимир Путин одним из первых среди лидеров крупных государств направил Председателю Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия. Китайский народ не забудет, как Россия специальным самолетом выслала в Ухань средства защиты от эпидемии. Китайский народ не забудет, как Россия одной из первых направила в КНР группу авторитетных эпидемиологов на помощь китайским коллегам.

— Между тем 11 апреля состоялся спецрейс уже в обратном направлении: с врачами и медикаментами из Китая в Москву.

— Во-первых, они прибыли, чтобы оказать помощь российскому народу. Сейчас эпидемическая ситуация в России достаточно тяжелая. КНР направила самых компетентных медицинских экспертов и противоэпидемические средства, несмотря на то, что эпидемия в Китае все еще не окончена. Китайские эксперты посетили медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, поделились опытом с российскими коллегами. Всё это продемонстрировало крепкую дружбу двух народов.

Во-вторых, прибытие группы китайских медэкспертов вселило уверенность в наших соотечественников, живущих в России, что победа над эпидемией будет достигнута.

— О каком количестве граждан КНР идёт речь?

— В настоящее время в России проживает около 150 тыс. китайских граждан. Группа китайских экспертов привезла для них необходимые противоэпидемические средства, рассказала о профилактике эпидемии в Китае.

О «ДИСКРИМИНАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ»

— Почему 14 апреля Китай закрыл часть наземных погранпереходов с Россией?

— В настоящее время Китай, в соответствии с ситуацией развития эпидемии, вводит меры по проверке, карантину и контролю за лицами, прибывающими в КНР из-за рубежа. Это — временные меры, которые вынужден принимать Китай в соответствии с общепринятой международной практикой в силу значительного роста числа завезенных случаев COVID-19.

— По сообщениям СМИ, в Китае появились случаи дискриминации россиян и граждан других стран — например, кое-где их не пускают в общественные места.

— Эпидемия пневмонии, вызываемая новым типом коронавируса, еще полностью не искоренена в Китае, китайская сторона и впредь будет обращать пристальное внимание на безопасность жизни и здоровье находящихся в Китае иностранных граждан, гарантировать их законные права и интересы, противостоять всем формам дискриминации и предрассудков. В то же время и находящиеся в Китае иностранцы должны строго соблюдать законы о профилактике и контроле эпидемии на местах.

ЦЕЛЬ — $200 МЛРД

— Не затруднит ли «чума 2020 года» совместные проекты Москвы и Пекина?

— За более чем 70 лет китайско-российские отношения продемонстрировали стабильность, зрелость и прочность. В прошлом году двухсторонний товарооборот превысил $110 млрд, а завершение строительства крупнейших трансграничных инфраструктурных объектов [таких как газопровод «Сила Сибири» — прим. ред.] придало мощный импульс достижению цели товарооборота в $200 млрд в год. Неожиданная эпидемия COVID-19 нанесла временный удар по различным областям торгово-экономического сотрудничества Китая и России, однако она не сможет изменить общей тенденции развития.

При этом, подчеркну, в настоящее время первоочередной задачей Китая и России является совместная борьба с эпидемией.

— При этом, даже несмотря на мировое бедствие, Запад отказывается снимать санкции с России и других государств.

— Китай всегда выступал за то, чтобы в отношениях между странами соблюдались основные принципы международного права. Любое государство, большое или малое, — все в одинаковой степени обязаны противостоять двойным стандартам или навязыванию воли другим. Мы считаем, что ярким примером тому являются односторонние меры принуждения — санкции. Вне зависимости от того, какие проблемы или противоречия существуют между Россией и Западом, отношения можно строить только на основе принципов равноправия и доверия, политического диалога и дипломатических консультаций.