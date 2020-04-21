Как ветеран помог министру две банды мошенников поймать.

В России пресечена крупномасштабная афера. Сотрудники Московского уголовного розыска МВД России задержали 8 подозреваемых, которые совершали мошенничества исключительно в отношении пожилых граждан.

Задержать аферистов с поличным оказалось не просто. Они использовали конспирацию и действовали по четкой схеме: лидеры групп организовали три мобильных кол-центра в автомашинах, которые передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных – в арендованных квартирах.

- Оттуда мошенники обзванивали граждан, которые ранее приобретали медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег потерпевшим предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации. В дальнейшем деньги зачислялись на счета других соучастников. С целью конспирации злоумышленники представлялись вымышленными именами и использовали абонентские номера сотовых телефонов, оформленные на третьих лиц, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ПРИЗ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774443" frameborder="0"></iframe> В МВД показали, как задержали мошенников, обманувших ветерана.

Следствие по этому делу началось с письма 85-летнего жителя города Симферополя Владимира Семеновича, который попросил главу МВД России Владимира Колокольцева разыскать мошенников, что превратили его жизнь в настоящий кошмар.

"Меня информировали, что Вы очень способны по расследованию мошеннических преступлений и очень часто находите их", - так начал свое заявление инвалид.

После очередного инфаркта ветеран Великой Отечественной войны готовился к новой операции на сердце. Чтобы собрать 650 тысяч рублей на операцию, ему пришлось продать дачный участок. Но денег все равно не хватало. Он был вынужден приобретать в Москве дорогостоящие лекарства, чтобы продержаться до операции, чем и привлек внимание аферистов.

Вот как пострадавший описывает первый звонок преступников от 20 ноября 2019 года:

"В 09.30 мне позвонила из Москвы некая Алевтина и представилась сотрудником Центрального банка. Она предложила мне, как активному покупателю лекарств приз - 350 тысяч рублей. Для его получения мне было необходимо перечислить на счет банка 35 тысяч рублей, а потом с меня потребовали еще 75 тысяч".

Потом с ветерана попросили перечислить еще 35, 50, 45, 35 тысяч рублей. Старик верил, что вот-вот получит приз и ляжет на операционный стол. Но "московские банкиры" звонить ему почему-то перестали.

ТРЮК С СУДОМ

В феврале этого года на почту Владимира Семеновича пришло письмо из Москвы. На конверте с символикой России - адрес Таганского районного суда.

"В нем оказалось решение суда о приговоре мошенникам и свидетельство, которое позволяло вернуть украденные у меня 363 тысячи рублей. Я обрадовался, но не подозревал, что началась очередная история обмана. Позвонил инкассатор, потом его руководители, которые попросили меня перечислить для оформления всех документов и доставки денег на квартиру сначала 36 тысяч рублей, потом 36,65, 40, 14, 55, 55", - перечисляет пенсионер.

В общей сложности мошенники выманили у Владимира Семеновича 500 тысяч рублей. После трюка с судом они опять пропали. Ветеран отправился в местный отдел полиции, где ему подсказали, что аферисты от которых он пострадал, орудуют в Москве. Тогда старик решил написать письмо министру.

Владимир Семенович описал все свои переговоры с мошенниками и приложил к ним письмо из суда. А еще предложил сыщикам личную премию!

- Убедительно прошу, лично Вас, подключите лучших своих сыщиков, чтобы вернуть хотя бы 60 % от этой суммы, 40 % готов передать в фонд для премирования участников розыска, - написал он Колокольцеву.

Пенсионер попросил сделать ему подарок к 75-летней годовщине Победы над Германией: задержать аферистов и вернуть деньги, которые ему были так нужны для операции на сердце.

ВЗЯЛИ ДВЕ БАНДЫ

Прочитав это письмо Владимир Колокольцев незамедлительно поручил профильным подразделениям принять исчерпывающие меры для установления и задержания виновных лиц. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска выявили сразу две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан.

Членов банды мошенников, что выманивали деньги у Владимира Семеновича, полиция с бойцами Росгвардии отловила в столичном регионе и в Пензенской области.

В ходе 19-ти обысков у 8 подозреваемых были обнаружены более 100 бланков свидетельств на "компенсационные выплаты" и техническое оборудование. Изъяты базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц, компьютеры и средства связи. Среди обнаруженных доказательств нашлась и банковская карта, на номер которой пенсионер перечислил свои сбережения, а также записи с его анкетными данными.

- Выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 миллионов рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Предварительное расследование продолжается, - сообщила итоги прошедшей операции официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Узнав, что подозреваемые в совершении преступления задержаны, 85-летний житель Симферополя обратился к полицейским: "Хочу выразить глубочайшее уважение и признательность Министру Владимиру Александровичу Колокольцеву и его сотрудникам, пожелать им здоровья и поздравить их с наступающим праздником Победы. Я встретил настоящих, честных людей в погонах и благодарю за то, что они поймали мошенников и привлекают их к ответственности".