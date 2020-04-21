2020-04-21T07:11:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 21 апреля 2020: Трамп хочет запретить иммиграцию в США, а кожа китайских врачей чернеет от коронавируса

Мы собрали последние новости на утро 21 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на 21 апреляПоследние новости на 21 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости на утро 21 апреля 2020: Дональд Трамп планирует ввести временный запрет на иммиграцию в США. Такое решение глава государства принял в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что одним из приоритетов его администрации является борьба с нелегальной иммиграцией в стране, а также создание рабочих мест для американцев.

Тем временем, пока лидер Америки по своему борется с covid-19, есть те, кто сильнее всего пострадал от пандемии. Так, несколько медиков из Китая поменяли цвет кожи из-за инфекции - она начала чернеть. Причиной мутации стали гормональные изменения в организмах врачей, которые были вызваны проблемами с печенью на фоне коронавируса. Чтобы справиться с заболеванием им потребовалось лечение методом насыщения крови кислородом.

К слову, это не все, чего стоит ожидать после выздоровления от covid-19. Вирусолог рассказал, что 60% зараженных коронавирусом теряют обоняние. По словам замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, это свидетельствует о том, что вирус может напрямую взаимодействовать с нервной тканью. Из-а этого у людей может возникать спутанность сознания. Врач уверен, что это заболевание оказалось намного многограннее, чем можно было предположить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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