2020-04-21T11:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 21 апреля 2020: число новых зараженных с каждым днем уменьшается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 21 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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1003 человека находятся в больницах, состояние 82 из них оценивается как тяжелое, у 37 человек заболевание протекает без симптомов.1003 человека находятся в больницах, состояние 82 из них оценивается как тяжелое, у 37 человек заболевание протекает без симптомов.
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По состоянию на 21 апреля в Китае выявлено всего 11 новых случаев заражения COVID-19. Смертельных случаев за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По данным ведомства, четыре из 11 новых случаев заражения – ввозные, а остальные семь местные. Шесть человек заразились в провинции Хэйлунцзян, один в Гуандун.

1003 человека находятся в больницах, состояние 82 из них оценивается как тяжелое, у 37 человек заболевание протекает без симптомов.

Тем временем китайские ученые предупредили о том, что мутации коронавируса влияют на течение болезни. Исследователи КНР уверены, что COVID-19 приобрел мутации, способные значительно изменить его патогенность. Ученые сравнили мутации коронавируса у 11 пациентов. Образцы были взяты с 22 января по 4 февраля у восьми мужчин и трех женщин. Их возраст – от четырех месяцев до 71 года.

Самые активные мутации оказались похожими на те, что существуют у заболевших в Европе. Менее активны те, что обнаружили в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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