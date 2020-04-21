Коронавирус в Китае, последние новости на 21 апреля 2020: число новых зараженных с каждым днем уменьшается

По состоянию на 21 апреля в Китае выявлено всего 11 новых случаев заражения COVID-19. Смертельных случаев за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По данным ведомства, четыре из 11 новых случаев заражения – ввозные, а остальные семь местные. Шесть человек заразились в провинции Хэйлунцзян, один в Гуандун.

1003 человека находятся в больницах, состояние 82 из них оценивается как тяжелое, у 37 человек заболевание протекает без симптомов.

Тем временем китайские ученые предупредили о том, что мутации коронавируса влияют на течение болезни. Исследователи КНР уверены, что COVID-19 приобрел мутации, способные значительно изменить его патогенность. Ученые сравнили мутации коронавируса у 11 пациентов. Образцы были взяты с 22 января по 4 февраля у восьми мужчин и трех женщин. Их возраст – от четырех месяцев до 71 года.

Самые активные мутации оказались похожими на те, что существуют у заболевших в Европе. Менее активны те, что обнаружили в США.